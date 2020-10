Selvaggia Lucarelli contro Fedez e Chiara Ferragni sulla telefonata di Conte: ecco perché

Selvaggia Lucarelli ha criticato Fedez e Chiara Ferragni per aver rivelato la telefonata fattagli da Giuseppe Conte per promuovere l'uso delle mascherine: ecco per quale motivo.

Selvaggia Lucarelli è convinta che Fedez e Chiara Ferragni abbiano sbagliato a rivelare la telefonata di Giuseppe Conte: la giornalista sostiene infatti che in questo modo è passata la notizia della telefonata e non il messaggio: promuovere l'uso delle mascherine.

Con tutto rispetto, se ti chiama Conte e ti chiede “La cosa è seria, dì ai giovani di mettere la mascherina”, non dici “CONTE MI HA CHIAMATO e mi ha detto di dirvi di mettere la mascherina”. Perché poi quello che passa non è il messaggio, ma la notizia “mi ha telefonato Conte”. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 19, 2020

Domenica pomeriggio il premier Giuseppe Conte ha telefonato a Fedez e Chiara Ferragni e il Presidente del Consiglio ha chiesto il loro aiuto per sensibilizzare i giovani sull'uso della mascherina. La notizia è stata rivelata dallo stesso rapper nella prima parte del video pubblicato su Instagram: "Ieri abbiamo ricevuto una telefonata inaspettata. Siamo stati messi in contatto con il Presidente del Consiglio. Ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie", ha detto Fedez.

Su Twitter Selvaggia Lucarelli ha criticato i Ferragnez per aver parlato della telefonata di Giuseppe Conte, in questo modo i due avrebbero spostato l'attenzione dal messaggio principale che si voleva diffondere tra i giovani: "Con tutto rispetto, se ti chiama Conte e ti chiede 'La cosa è seria, dì ai giovani di mettere la mascherina' - si legge nel tweet della Lucarelli - non dici 'CONTE MI HA CHIAMATO e mi ha detto di dirvi di mettere la mascherina'. Perché poi quello che passa non è il messaggio, ma la notizia 'mi ha telefonato Conte'".

Nel video pubblicato sui social Fedez e Chiara Ferragni hanno invitato i giovani a indossare la mascherina dicendo tra l'altro "in qualche modo il destino e il futuro dell'Italia è nelle mani della responsabilità individuale di ognuno di noi". Se è vero, come dice la Lucarelli, che molti dei titoli si sono concentrati sulla telefonata di Conte è anche vero che il video di Fedez è stato primo in tendenza su Twitter per molte ore e il suo messaggio ha viaggiato velocissimo sul web.