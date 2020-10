Giuseppe Conte chiede aiuto a Fedez e Chiara Ferragni per far indossare la mascherina (VIDEO)

Giuseppe Conte ha chiesto a Fedez e Chiara Ferragni un aiuto speciale: sensibilizzare all'uso della mascherina anche i più giovani. La telefonata a sorpresa del premier ai Ferragnez è arrivata ieri.

Come Fedez ha spiegato nel video, la questione è della massima urgenza, ecco perchè Giuseppe Conte ha chiesto proprio a lui e a sua moglie, seguiti da milioni di follower, di aiutare in questa direzione. "Vi chiedo una trentina di secondi di attenzione perché devo far passare un messaggio molto importante. Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata: siamo stati messi in contatto col presidente del Consiglio che ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie. E se queste stories, anche in piccolissima parte, riusciranno a essere utili io non posso che esserne contento. Ci è stato chiesto un aiuto sull'esortare la popolazione, soprattutto quella più giovane, all'utilizzo della mascherina".

Fedez confessa di cercare un modo per essere convincente nonostante la situazione sanitaria attuale dovrebbe bastare da sola a convincere anche i più scettici: "E io mi sto sforzando di trovare un modo di essere più convincente possibile. Probabilmente non esiste modo. Quello che posso dire è che ci troviamo in una situazione molto delicata. E l'Italia non può permettersi nella maniera più assoluta un nuovo lockdown. E che in qualche modo il destino e il futuro dell'Italia è nelle mani della responsabilità individuale di ognuno di noi".

Ieri sera il presidente del consiglio, durante la conferenza stampa che serviva a illustrare le nuove misure del Governo per limitare la diffusione del Covid-19 (e che ha dato vita a quello che è ormai diventato il giallo dell'orologio di Giuseppe Conte, con ipotesi da fantascienza), non aveva dedicato ampio spazio all'uso necessario della mascherina, ma ne aveva indossata una lui stesso per tutta la durata della diretta. Un messaggio, lasciato alla sua immagine anziché alle parole, sicuramente molto forte.

Fedez e Chiara Ferragni, dal canto loro, sono sempre stati in prima linea nella lotta al Coronavirus. Durante il primo lockdown avevano dato via a una raccolta fondi chiedendo ai loro follower italiani e internazionali di donare soldi per la costruzione di un nuovo reparto di terapia intensiva per l'Ospedale San Raffaele di Milano.