Selvaggia Lucarelli contro Elettra Lamborghini sulla questione Covid e tamponi

Selvaggia Lucarelli questa volta punta il dito contro Elettra Lamborghini che, a fronte dei nuovi focolai di Covid, avrebbe chiesto di sottoporsi al tampone a tutti gli invitati che parteciperanno al suo matrimonio.

Nei giorni scorsi Selvaggia Lucarelli ha definito inquietante il comportamento dei VIP che si sono dati alla pazza gioia nei locali affollati della Sardegna tornando a casa con il Coronavirus.

Questa volta la giornalista attacca Elettra Lamborghini che il 15 agosto a Gallipoli ha fatto un concerto dove non sono state rispettate le minime misure di sicurezza, ma nei giorni scorsi ha fatto sapere che al suo matrimonio chiederà agli invitati di fare il tampone. Ecco cosa pensa Selvaggia Lucarelli di questi comportamenti contraddittori: "Poi abbiamo un caso interessante di redenzione. Elettra Lamborghini che durante il pre Covid ha fatto una serie di serate che ben ricordiamo. Nel periodo post Covid è tornata ad esibirsi davanti a centinaia e migliaia di persone. Poi improvvisamente ha deciso che la gente è irresponsabile".

Selvaggia Lucarelli ha parlato nelle sue storie di Instagram delle affermazioni della Lamborghini che ha detto di conoscere persone positive al test che non rispettano la quarantena: "Questa è andata pure alla sagra del porcino, ma gli altri sbagliano. A parte il fatto che è molto grave dire che conosce dei positivi che vanno in giro. Se è certa deve andare all'ATS a denunciarli. Se non lo sa, allora perché lo presume? Ma poi con le serate che ha fatto dovrebbero essere gli invitati al suo matrimonio a chiedere a lei i risultati del tampone e non il contrario".