Selvaggia Lucarelli attacca i VIP positivi al Covid dopo la Sardegna: "Tutto inquietante" (VIDEO)

Selvaggia Lucarelli nelle sue storie di Instagram ha attaccato duramente quei VIP che hanno contratto il Covid in Sardegna, partecipando senza precauzioni a feste affollate nelle discoteca dell'isola.

Selvaggia Lucarelli da quando il governo ha dichiarato il lockdown e l'OMS la pandemia dal suoi account social sta sottolineando il comportamento irresponsabili dei VIP e delle persone comuni che mettono in percolo la salute di chi ci entra in contatto. Oggi la giornalista nelle sue storie di Instagram ha deciso di fare uno dei suoi rari video perchè ha qualcosa di importante da raccontare: la blogger ha monitorato il comportamento di quelli che lei definisce in maniera arguta "vippame un po' scaduto", personaggi che devono la loro notorietà a reality o a trasmissioni simili. "Da un po' di giorni sto monitorando Instagram e quel vippame un po' scaduto che in Sardegna ha preso il Covid e che ci sta dando lezioni di vita e ci sta dicendo come comportarci, di metterci la mascherina. Invece di stare in silenzio, buono e guarire, questo vippame ha deciso di condividere tutto via social, di rilasciare interviste e di andare in Tv come se il Covid non fosse una malattia ma uno status simbolo, è tutto inquietante".

Selvaggia Lucarelli ha parlato di Federico Fashion Style positivo al Covid-19: "Il parrucchiere di Tina Cipollari ci spiega con estremo candore che in pratica lui in Sardegna con la febbre è salito sul traghetto. In tutto questo Federico si lamenta della mancanza dei controlli, va in tv e pontifica, ci insegna a campare, si sente in una specie di reality tipo Federico Covid style". La giornalista parla poi di Nilufar Addati che sui social ha fatto sapere di star usando degli antibiotici per curarsi, ecco quello che pensa la Lucarelli: "E' un altro avanzo di Uomini e Donne. Come immaginerete ha fatto vita monacale in Sardegna, racconti le sue attuali condizioni di salute e poi sconti prodotti".

Eccoci a Giulia Latini, l'ex corteggiatrice ci ha tenuto ad informarci della reazione della madre quando ha saputo che aveva il Covid: "Guardando le sue storie sembra che stia vivendo una sorta di soap opera, lei racconta divertita quello che accade tra una risatina e l'altra si mette a rispondere alle domande dei suoi follower". Concludiamo questa carrellata di "Saranno Famosi" con l'ex tronista Teresanna Pugliese: "Lei per fortuna sta bene, ha fatto il tampone, ovviamente è stata in Sardegna e anche lei ci insegna a vivere nelle sue storie; ci racconta Teresenna - maestra di vita - che lei è stata a un paio di aperitivi solo che ci sono video e immagini in cui lei parla senza mascherina, però ci continua a ripetere di indossare le mascherine, lei".

Molti hanno provato a rispondere per le rime a Selvaggia Lucarelli ma i risultati non sono stati quelli sperati.