Selvaggi, su Netflix in streaming il film dei Vanzina

Selvaggi arriva su Netflix in streaming, a partire dal 4 luglio: disponibile il film di Carlo Vanzina con dieci novelli Robinson Crusoe forzati alla convenienza su un'isola dopo un incidente aereo.

Durante le vacanze di Natale un piccolo aereo da turismo che trasporta una comitiva di dieci italiani precipita su di un'isola deserta nel Mare dei Caraibi. Il pilota fugge con i viveri raccolti dai passeggeri e si prende l'unica scialuppa di salvataggio a disposizione. I dieci Robinson Crusoe tentano di organizzarsi sull'isola, costretti alla convivenza a tempo indeterminato, uomini e donne devono aiutarsi, organizzarsi e sopportarsi in attesa dei soccorsi. I personaggi sono molto diversi tra loro, ci sono il rampante milanese berlusconiano, il borgataro romano fan di Bertinotti, il professore di geografia che ammira Prodi, top model e qualche signora complessata. Dopo che un uragano ha distrutto le poche cose rimaste a disposizione decidono di costruire una zattera e lasciare l'isola, ma il senso di orientamento non li aiuta e ritornano senza saperlo sulla stessa isola dalla quale riusciranno a fuggire grazie ad una trovata di uno di loro, ma il colpo di scena è dietro l'angolo.

Selvaggi è stato diretto da Carlo Vanzina e uscito nel 1995, il cast comprendeva tra gli altri Ezio Greggio, Leo Gullotta, Franco Oppini e Cinzia Leone. Alcune scene girate in spiaggia sono state ambientate in Sardegna. Al cast si sarebbe dovuto unire anche un giovane Leonardo Pieraccioni, ma poche settimane prima dall'inizio delle riprese l'attore toscano disse a Vanzina che Rita Cecchi Gori aveva accettato di produrre il film I laureati. Vanzina decise che non avrebbe intralciato la carriera di Leonardo e gli recise il contratto. I laureati divenne un grande successo dando il via alla carriera di regista ed attore di Pieraccioni.

