Selva Tragica, su Netflix in streaming da oggi

Selva Tràgica è un drama thriller del 2020 diretto da Yulene Olaizola ed è disponibile a partire da oggi 9 giugno 2021 nel catalogo streaming di Netflix!

Nei primi anni Venti del Novecento, tra Messico e Belize si praticava l'estrazione della gomma: gli operai sviluppavano specifiche abilità per addentrarsi nella giungla, per lunghissimi periodi, ma i pericoli si celavano un albero dietro l'altro. In un territorio dove non esisteva la legge e i miti di quanto accadeva si susseguivano continuamente, un gruppo di uomini si imbatte in Agnes, una misteriosa giovane indigena.

Selva Tràgica: Indira Rubie Andrewin in una scena

Alla ricerca di tesori e spinti dalla frenesia dell'arricchimento, gli avventurieri non si fermano davanti a nulla, nonostante le insidie. La presenza della ragazza, inoltre, scatena tra loro delle tensioni, causate dal desiderio di conquistarla. Avanzando nella selva, tutti loro andranno però incontro la loro destino, inconsapevoli di aver risvegliato Xtabay, un essere leggendario che si nasconde nella parte più profonda della giungla, dalla quale nessuno di loro potrebbe riuscire a tornare...

