Selma Blair: qualcuno si è spacciato per lei, inviando minacce di morte a Drew Barrymore

L'amicizia tra Selma Blair e Drew Barrymore sarebbe stata messa a repentaglio da un incidente occorso alla Blair. Sembrerebbe, infatti, che qualcuno abbia mirato segretamente a distruggere questo loro rapporto, senza giustificarne le motivazioni di fondo, fingendosi Blair e inviando lettere con minacce di morte a Drew Barrymore.

Tutto ha avuto inizio quando un investigatore privato, assoldato per motivazioni sconosciute, ha riferito a Selma Blair che qualcuno stava inviando delle lettere "avvelenate" a Drew Barrymore, minando seriamente la loro amicizia e spacciandosi per lei. Lettere che hanno trovato una loro giustificazione soltanto in seguito, guardando nel passato dell'attrice.

In un segmento di Backstage del Drew Barrymore Show, l'attrice si è aperta proprio su questa faccenda, riportando quanto le era accaduto: "Un detective mi ha riferito: 'Sappiamo che non sei tu, ma qualcuno ha scritto delle lettere a Drew Barrymore, molte lettere velenose firmate Selma Blair'".

La verità dietro a questa faccenda delle lettere è venuta fuori in seguito, rivelata nel suo libro autobiografico di memorie Mean Baby: A Guide to Growing Up, in cui Selma Blair ha svelato che si trattava della fidanzata del defunto padre, Elliot Beitner, la quale, almeno in base alle sue dichiarazioni, la perseguitava da anni, facendole perdere vari lavori e facendo girare alcune velenose voci nei suoi confronti:

"Alla fine, per farla breve, ho scoperto che era qualcuno coinvolto con mio padre e che lui ne era a conoscenza". Tutto ciò ha influito, quindi, anche sul rapporto padre-figlia.

Per fortuna, Drew Barrymore non era ancora venuta a conoscenza di queste lettere, rivelando la sua ammirazione verso il lavoro di Selma Blair, ammirazione reciproca in questo caso. Da ciò le lettere velenose proprio verso di lei, secondo la Blair presa di mira proprio per via dell'amicizia e rispetto tra le due attrici.