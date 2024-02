Selma Blair si scusa per i commenti anti-Islam:'Le parole sono importanti'

Dopo le polemiche maturate nei giorni scorsi in seguito alle sue frasi contro l'Islam, Selma Blair ha pubblicato una lettera di scuse via social dopo le varie reazioni negative scaturite.

In risposta ad un video che difendeva la comunità ebraica durante gli attacchi terroristici dello scorso ottobre in Israele, Blair ha scritto:"Grazie mille. Espellere tutti questi sostenitori terroristi. L'Islam ha distrutto Paesi musulmani e poi vengono qui e distruggono menti. Sanno di essere bugiardi. Giustificazioni distorte. Possano incontrare il loro destino".

Selma Blair in Dark Horse di Todd Solondz (2011)

Il commento ha scatenato una tempesta di indignazione di persone musulmane ovunque, il che ha portato alla cancellazione del commento e delle scuse formali di Selma Blair.

Le scuse di Selma Blair

"Questo è un momento di grande dolore e angoscia per molti in tutto il mondo ma anche il momento per imparare e capire meglio quanto le parole siano importanti. Commentai un post di Abraham Hamra riguardante due membri del Congresso che sono contrari al divieto di ingresso negli Stati Uniti il 7 ottobre per i terroristi di Hamas. Nel mio commento, ho erroneamente e involontariamente confuso i musulmani con gli islamisti radicali e i fondamentalisti, un grave errore nelle mie parole, che ha causato innumerevoli dolori a persone che non volevo ferire e mi dispiace profondamente" ha scritto Blair.

Selma Blair in una scena di Hellboy 2

L'attrice prosegue:"Appena il mio errore è stato portato all'attenzione, ho eliminato il commento. L'odio e le informazioni sbagliate vengono amplificate facilmente in questi giorni. Questa volta per mano mia. In questo caso, ho sbagliato nella mia scrittura e riconosco pienamente di aver contribuito a far giustamente arrabbiare la comunità musulmana. Rispetto e amo tutte le comunità amanti della pace, in tutto il mondo. Sono stati i miei amici musulmani ad aiutarmi a comprendere e mostrarmi la strada. Sono impegnata a restituire il loro amore e comprensione. Non possiamo permettere all'ignoranza e alla rabbia di diventare la nostra rovina".