Self/less stasera su Canale 20 Mediaset: trama e cast del thriller con Ryan Reynold

Stasera 9 maggio Canale 20 Mediaset manda in onda Self/less. La pellicola del 2015 è diretta da Tarsem Singh. La sceneggiatura, in grado di unire thriller e fantascienza, è stata scritta da David Pastor e Àlex Pastor. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Self/less: Ryan Reynolds in una scena del film di Tarsem Singh

Self/less trama del film in onda su Canale 20 Mediaset

Un uomo anziano molto ricco, destinato a morire di cancro, viene sottoposto ad una sperimentale ed innovativa procedura medica che trasferisce la sua mente e la sua coscienza nel corpo di un giovane uomo sano. Non tutto pero' fila cosi' liscio come dovrebbe e l'uomo inizia a svelare il mistero legato all'origine del suo corpo e all'organizzazione segreta pronta ad uccidere per proteggere i propri intenti

Self/less: un'immagine di Ben Kingsley nel film di Tarsem Singh

Curiosità sul film Self/less

Self/less è stato distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi il 10 luglio 2015[3]. In Italia è arrivata a settembre dello stesso anno. Per quanto riguarda le location del film, "Self/less" è ambientato principalmente a New Orleans, Louisiana, negli Stati Uniti. La città viene utilizzata come sfondo per molte scene, inclusi interni ed esterni. Alcune delle location specifiche che compaiono nel film includono il Garden District di New Orleans, il French Quarter e l'Hale Mansion, la dimora di Damian Hale nel film. Altre scene sono state girate a Chicago, Illinois

Inizialmente, il ruolo di Damian Hale doveva essere interpretato da Sir Ben Kingsley per l'intera durata del film. Tuttavia, durante la pre produzione, si decise di aggiungere al cast Ryan Reynolds. Il promo di Self/less è disponibile grazie al promo caricato su su Mediaset Infinity.

Self/less: Ryan Reynolds in un'immagine del film

Self/less Interpreti e personaggi