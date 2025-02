Selena Gomez: "Un po' della magia di Emilia Pérez è svanita, ma lo rifarei mille volte"

Nel corso di un intervento al Santa Barbara Film Festival, Selena Gomez si è espressa pubblicamente sulla controversia che ha macchiato la corsa agli Oscar del film nel quale ha recitato, Emilia Pérez.

Da fine gennaio in poi, il lungometraggio di Jacques Audiard è entrato nell'occhio del ciclone per i controversi tweet di Karla Sofía Gascón di qualche anno fa, che hanno spinto Netflix a prendere le distanze dall'attrice, interrompendo anche il supporto finanziario nei suoi confronti.

L'amarezza di Selena Gomez e il tweet di Gascón

"Un po' della magia è svanita" ammette la star di Only Murders in the Building "Ma scelgo comunque di essere orgogliosa di quello che ho fatto e sono semplicemente grata. Vivo senza rimpianti e rifarei questo film ancora e ancora, se potessi".

Selena Gomez in una scena di Emilia Pérez

Uno dei tweet incriminati di Karla Sofía Gascón si riferisce anche a Selena Gomez, nonostante la smentita dell'attrice settimana scorsa:"Ovviamente non è mio. Non ho mai detto nulla sulla mia collega. Non mi riferirei mai a lei in quel modo".

I bei ricordi di Selena Gomez di Emilia Pérez

Selena Gomez conserva dei ricordi intensi e stupendi della lavorazione del film di Jacques Audiard:"Il solo fatto che qualcuno vedesse in me qualcosa oltre l'ovvio è stata un'esperienza speciale. Il regista ha creduto davvero in me, e gliene sono grata, perché ho potuto dimostrare alle persone di essere capace di fare molto di più. Spero che questo sia solo l'inizio per me".

Grazie alla sua interpretazione di Jessica Del Monte in Emilia Pérez, Selena Gomez, conosciuta sullo schermo anche per il ruolo da co-protagonista nella serie tv Only Murders in the Building, è stata candidata ai BAFTA e ai Golden Globe, e ha deciso di concentrare maggiormente i propri sforzi sulla recitazione rispetto alla musica.

Selena Gomez ed Edgar Ramirez in una scena di Emilia Pérez

Emilia Perez di Jacques Audiard, con protagoniste Zoe Saldana, Selena Gomez e Karla Sofía Gascón ha ricevuto 13 candidature ai premi Oscar ed è il film con il maggior numero di nomination. Inoltre, è diventato il film in lingua non inglese con più candidature di sempre agli Oscar superando La tigre e il dragone e Roma.