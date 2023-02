Selena Gomez si prende una pausa dai social: "Ormai ho 30 anni, sono vecchia per tutto questo"

Forse anche a seguito delle numerose critiche sul suo aspetto Selena Gomez ha deciso di prendersi una pausa dal mondo dei social media. Lo ha annunciato ai suoi fan durante una recente live su TikTok.

"Sono molto felice, mi sento fortunata, ho i migliori amici e i migliori fan al mondo. Davvero, non potrei essere più felice e mi amo per come sono. Mi prenderò una pausa dai social media perché la situazione sta diventando ridicola. E poi ho 30 anni, ragazzi, sono troppo vecchia per tutto questo, ma vi adoro tutti. Ci rivedremo molto presto".

Selena Gomez e il documentario My Mind & Me: "E' stato scioccante rivedere alcuni momenti"

Di recente la nota attrice e cantante è stata presa di mira per il suo aspetto notevolmente cambiato per via dei farmaci assunti per il Lupus che le hanno portato come conseguenza un aumento di peso. La Gomez si è quindi rivolta ai suoi fan per sostenere e "incoraggiare chiunque là fuori provi vergogna per il momento che sta attraversando e di cui nessuno conosce la vera storia".

Selena Gomez tornerà nella terza stagione di Only Murders In The Building, che vanterà tra le sue fila anche il premio Oscar Meryl Streep.