Selena Gomez commenta il suo chiacchierato aumento di peso: "Non sono una modella"

Selena Gomez, attrice, cantante e produttrice, si è rivolta nuovamente ai social per parlare con coloro che continuano a criticare il suo aspetto. Nel suo discorso, la Gomez ha esplicitamente invitato chi lo desidera ad allontanarsi se non apprezza ciò che vede o ascolta.

Durante una live su TikTok, come riportato da PageSix, Selena Gomez è dunque tornata a parlare del suo aspetto rivelando che i farmaci assunti per il Lupus hanno portato come conseguenza a un aumento di peso. "E' questo che accade quando le prendo. Quando non le prendo, tendo a perdere peso" ha dichiarato l'attrice e cantante.

Selena Gomez e il documentario My Mind & Me: "E' stato scioccante rivedere alcuni momenti"

La Gomez si è quindi rivolta ai suoi fan per sostenere e "incoraggiare chiunque là fuori provi vergogna per il momento che sta attraversando e di cui nessuno conosce la vera storia". Nella diretta, l'attrice si è soffermata sull'importanza di prendersi cura di sé stessi prima di ogni cosa. "Voglio solo che le persone sappiano che sono bellissime e meravigliose", ha proseguito. "Sì, abbiamo giorni in cui forse ci sentiamo orribili, ma preferisco di gran lunga essere in salute e prendermi cura di me stessa. I miei farmaci sono importanti e credo che siano ciò che mi aiuta a stare meglio".

Un messaggio importante quello che continua ad arrivare da Selena Gomez attraverso le sue parole: l'amore verso sé stessi qualsiasi commento negativo arrivi da fuori. "Non sono una modella e non lo sarò mai" ha dichiarato la cantante prima di tornare a ringraziare i fan "per il supporto e la comprensione".

"E se non è così, potete andare [altrove], perché onestamente non credo sia giusto far vergognare le persone per il loro corpo o per altro".

Proprio il mese scorso, la Gomez aveva risposto a coloro che avevano criticato il suo corpo, attraverso il suo account Instagram ufficiale.

Accettarsi e amarsi, questo il messaggio che Selenza Gomez è tornata a lanciare ai suoi fan in questi giorni mostrandosi con onestà nella speranza che le sue parole arrivino a chiunque vorrà ascoltarla.