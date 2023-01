Selena Gomez ha un nuovo flirt?

Dopo gli ultimi messaggi lanciati attraverso i social in merito al suo corpo, Selena Gomez torna a far parlare di sé dopo essere stata avvistata insieme ad Andrew Taggart.

Selena Gomez e Andrew Taggart sono una coppia? I due potrebbero aver iniziato una frequentazione, ma l'attrice e cantante recentemente apparsa sul red carpet ai Golden Globe, non sembra essere in cerca di qualcosa di serio, almeno per il momento.

Secondo quanto riportato da People, i due sono stati avvistati insieme mentre giocavano a bowling domenica al The Gutter di New York City. Una fonte, inoltre, avrebbe riferito al sito che Selena Gomez e Andrew Taggart erano in compagnia di un gruppo di persone.

Poco dopo, la giovane attrice ha pubblicato un immagine in bianco e nero, poi cancellata ma catturata da Pop Base, con la didascalia: "Mi piace troppo stare da sola" aggiungendo anche l'hashtag #iamsingle (sono single).

La Gomez, come ricorderanno i suoi fan, ha parlato della sua situazione sentimentale al Saturday Night Live nel maggio 2022. "Uno dei motivi per cui sono molto felice di presentare è perché sono single", ha dichiarato l'attrice durante il monologo di apertura dello spettacolo. "E ho sentito che SNL è un ottimo posto per trovare l'amore."

Selena Gomez è quindi ancora single? Intanto, dopo la sua apparizione ai Golden Globe, la Gomez ha risposto ai commenti di alcuni utenti sui social che hanno criticato il suo corpo. Attraverso una diretta Instagram, a cui ha partecipato anche la sua sorellina, l'attrice è tornata a parlare di accettazione del proprio corpo e "body positivity".