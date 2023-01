Selena Gomez mette a tacere gli hater che criticano il suo corpo: "Mi sono divertita durante le vacanze"

Dopo aver passeggiato sul tappeto rosso la notte dei Golden Globe, Selena Gomez, cantante, produttrice e attrice, ha risposto ai commenti ricevuti online in merito al suo corpo. Accanto a lei, nel posto che ha condiviso online, un'ospite d'eccezione.

Sorridente e pronta a farsi fotografare, Selena Gomez, come altre star, è tornata a camminare sul red carpet prima della cerimonia di premiazione dei Golden Globe 2023. In seguito alla sua apparizione, l'attrice e cantante ha dovuto affrontare una serie di commenti in merito al suo corpo. Così, proprio in questi giorni, ha deciso di affidarsi al suo account Instagram e, nel corso di una diretta, insieme alla sua sorellina, Gracie Teefey, come riporta CNN Entertainment, ha parlato di "body positivity" e risposto senza peli sulla lingua.

"Sono un po' grassa in questo momento perché mi sono divertita durante le vacanze", ha detto la Gomez, chiedendo a Teefey, "Voglio dire... giusto?". "Sì!" ha risposto la sorella dell'attrice. I commenti in difesa dei Selena Gomez, da parte dei suoi fan, non si sono fatti attendere. "Non dovrebbe spiegare perché il suo corpo ha l'aspetto che ha", appare tra i commenti.

"È perfetta e non ha bisogno di dare spiegazioni", si legge ancora. Non è la prima volta che l'attrice nominata per il suo ruolo in Only Murders in the Building, si trova a parlare di accettazione del proprio corpo e a rispondere a critiche riguardanti il suo aspetto.

Nel 2022, dopo aver letto ancora giudizi da parte di alcuni 'fan', scrisse: "Onestamente non mi interessa il mio peso perché la gente se ne lamenta comunque... 'Sei troppo magra', 'sei troppo grassa', 'Non va bene,' na-na-neh-nehhh... Sono perfetta così come sono. Morale della storia? Ciao!".