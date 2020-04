Selena Gomez: "Il mio disturbo bipolare, la paura e i temporali"

Selena Gomez ha rivelato di essere affetta da un disturbo bipolare. L'attrice durante una diretta Instagram con Miley Cyrus ha detto di non essere spaventata dalla diagnosi, perché la conoscenza le da la forza per lottare.

Dopo aver rivelato di soffrire di Lupus nel 2015 e di doversi sottoporre ad un trapianto del rene nel 2017, ieri Selena Gomez ha detto di essere affetta da disturbo bipolare. L'attrice e cantautrice americana è stata ospite dello show di Miley Cyrus 'Bright Minded' trasmesso sul canale social dell'attrice.

Selena ha saputo del suo disturbo da poco, dopo aver lottato per anni con i suoi continui sbalzi di umore. A diagnosticarlo sono stati i dottori del McLean Hospital di Belmont, nel Massachusett. Selena spera di spingere anche altre persone ad uscire allo scoperto. "Di recente - ha detto - sono stata in uno dei miglior ospedali per la salute mentale negli USA, il McLean, e ho discusso del fatto che dopo anni in cui mi sono capitate diverse cose ho capito che ero bipolare. E mi ha aiutato saperne di più. Non fa paura se si sa". La conoscenza aiuta a sconfiggere o a ridimensionare la paura, ha detto la star della serie I maghi di Waverly.

La Gomez ha raccontato un aneddoto legato alla sua paura dei temporali da piccola "Mia madre mi comprò tutti questi libri sui temporali e mi disse: 'Più sai su questo argomento meno ne avrai paura' e funzionò. Questo è qualcosa che mi aiuta alla grande. Così è per la mia malattia. Sapere aiuta sempre".

La trasmissione era incentrata sul periodo particolare che stiamo vivendo e come tenere a bada l'ansia quando si è costretti a stare in casa a lungo. Selena ha raccontato come passa le giornate: "Scrivo tanto. Credo che mi stia aiutando ad elaborare ciò che sta accadendo. Aiuta anche riconnettersi con persone con le quali non sei stata molto carina... e magari approfittare per dire 'Hey, spero che tu stia bene e al sicuro'".