Selena Gomez protagonista di un film biografico su Linda Ronstadt

Selena Gomez sembra interpreterà Linda Rondstad in un nuovo film biografico, come confermato dalla star di Only Murders in the Building tra le sue stories Instagram in cui ha condiviso una foto dell'autobiografia Simple Dreams.

Il progetto è attualmente in pre-produzione e vedrà coinvolto anche il manager di Ronstadt, John Boylan, e James Keach, già produttore di un documentario sulla leggenda della musica.

Una leggenda della musica

Un giorno di pioggia a New York: Selena Gomez in una scena del film

Linda Ronstadt è stata una protagonista della musica rock 'n' roll e latina, grazie ad album di successo come Heart Like a Wheel e Simple Dreams. Nella sua carriera ha vinto 11 Grammy e ha ricevuto i premi alla carriera assegnati dalla Recording Academy e dalla Latin Recording Academy.

L'artista ha annunciato nel 2011 il suo ritiro dal mondo della musica a causa di una complicata situazione medica.

Selena Gomez è di origini messicane, come Linda, ed è stata recentemente nominata ai Golden Globe per la sua interpretazione nella serie Only Murders in the Building, oltre ad avere una lunga carriera musicale iniziata quando era una ragazzina.