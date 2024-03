Selena Gomez:'Sono finalmente in un momento positivo della mia vita'

La star di Only Murders in the Building ha confessato di aver raggiunto da qualche tempo un periodo di serenità.

Selena Gomez, negli ultimi anni sulla cresta dell'onda grazie alla serie Only Murders in the Building al fianco di Steve Martin e Martin Short, ha confessato di sperimentare un periodo di gioia e curiosità nella vita.

Only Murders in the Building 2: una scena della serie

Dopo diverse vicissitudini personali, Gomez ha raccontato di aver raggiunto un punto della propria vita in cui si sente appagata:"Una parte di me sente di essere finalmente in un momento positivo della mia vita" ha spiegato a Rolling Stone.

L'amore per la musica

A svolgere un ruolo fondamentale è principalmente la musica, dopo il lancio del nuovo singolo Love On:"Sembra provenire da un luogo di fiducia e mette in evidenza la gioia e la curiosità che sto provando".

Dopo aver trascorso recentemente un periodo ricco di dubbi e domande, Selena Gomez ha annunciato di avere intenzione di proseguire parallelamente la carriera di cantante con quella di attrice:"Penso che sia naturale per le persone prendersi delle pause ma penso che per me ci sia un'intera altra dimensione della mia vita, di orgoglio e gioia. Amo il cinema. Amo la televisione. Sento solo che non ho fatto molte delle cose che voglio fare in quel campo. Non è un 'no, mai' è un 'mi piacerebbe' esplorare quel mondo un po' di più e avere il tempo per farlo effettivamente".