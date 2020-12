Seinfeld, il protagonista propone una modifica per la Superfesta 2020

Seinfeld: episodio The Outing

Jerry Seinfeld, creatore e protagonista della celebre sitcom Seinfeld, ha proposto su Twitter che si celebri in modo un po' diverso la Superfesta quest'anno. Si tratta di una ricorrenza ideata da Frank Costanza, padre di George, e introdotta nella nona stagione (in originale si chiama Festivus). Tradizionalmente ha luogo il 23 dicembre, in opposizione alle classiche celebrazioni natalizie, e prevede che dopo la cena il padrone di casa dica agli ospiti in che modo l'hanno deluso nel corso dell'anno. Come giustamente fa notare Seinfeld, nel tweet che potete leggere qui sotto, forse nel 2020 quella parte è saltabile, per ovvi motivi.

Jerry Seinfeld e Michael Richards in una scena dell'episodio The Puffy Shirt di Seinfeld

La Superfesta è uno dei tanti momenti memorabili di Seinfeld, sitcom ideata da Jerry Seinfeld e Larry David e trasmessa in patria dalla NBC tra il 1989 e il 1998. David ha successivamente ideato per la HBO lo show autoironico Curb Your Enthusiasm, dove interpreta una versione fittizia di se stesso e ironizza più volte sulla possibilità di un ritorno della serie, con tanto di finto revival nella settima stagione, andata in onda a quasi vent'anni esatti dalla conclusione dell'originale. Jerry Seinfeld, dal canto suo, rimane attivo principalmente come stand-up comedian (esclusa la sua collaborazione con DreamWorks Animation per Bee Movie) e in tale veste ha firmato un accordo con Netflix che prevede la realizzazione di nuovi spettacoli che saranno disponibili in esclusiva sulla piattaforma, oltre alle nuove stagioni di Comedians In Cars Getting Coffee, dove lui parla del proprio mestiere con illustri colleghi e amici, e qualche titolo più vetusto, come un documentario che racconta i retroscena dell'attività del comico.

E dal 2021 sarà disponibile anche la serie che lo ha lanciato come icona della cultura popolare, precedentemente parte del catalogo di Amazon Prime Video e considerata off-limits dai più per i costi elevati dei diritti a causa del suo statuto come pietra miliare della televisione americana.