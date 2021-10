Seinfeld, su Netflix in streaming da oggi

Netflix ha appena rilasciato tutte le stagioni di Seinfeld: gli episodi dell'amatissima serie tv comedy sono disponibili in streaming da oggi 1 ottobre 2021!

Netflix ha stretto un accordo della durata di cinque anni con Sony Pictures Television, investendo oltre 500 milioni di dollari per poter inserire nel proprio catalogo la sitcom creata da Larry David e Jerry Seinfeld. I rappresentanti della piattaforma streaming avevano già annunciato a settembre 2019 che avevano deciso di ottenere i diritti globali per Seinfeld da Sony. Secondo quanto riferito, Netflix ha gareggiato contro HBO Max, NBC Universal (Peacock) e Hulu per i diritti di streaming che scadono proprio quest'anno.

Seinfeld: una scene del doppio episodio The Boyfriend

La serie trasmessa su NBC dalla fine degli anni ottanta alla fine degli anni novanta è diventata molto richiesta negli ultimi mesi grazie alle performance di sitcom simili che hanno ottenuto risultati stupefacenti sui servizi streaming, creando una miniera d'oro di licenze per gli studi disposti a concederle a piattaforme come Netflix. L'iconica serie comedy ruota intorno alla vita di Jerry Seinfeld, un comico newyorkese dalla personalità nevrotica; seguiamo Jerry nelle sue vicende quotidiane che lo vedono protagonista in compagnia dei suoi familiari e dei suoi eccentrici amici.