Sei Sorelle, anticipazioni delle trame per le puntate dal 31 luglio al 4 agosto 2023

Sei Sorelle torna martedì alle 16:05 su Rai 1 con nuove ed emozionanti puntate: ecco le trame della settimana dal 31 al 4 agosto 2023. La saga spagnola, ambientata nella Madrid del 1913, ci farà compagnia fino a settembre. Tutti gli episodi sono disponibili su RaiPlay.

Sei Sorelle, trama di lunedì 31 luglio: una spilla troppo costosa

Rodolfo fa un regalo costoso a Blanca per sedurla e convincerla a concedersi, ma lei rifiuta. Diana cerca di recuperare la spilla di Salvador, ma la nuova proprietaria esige una cifra enorme. Elisa stringe un patto con donna Dolores per recuperare il loro status sociale e decide di prendere lezioni di canto per esibirsi al Teatro la sera della nomina a Madrina. Don Ricardo contatta don Luis, il miglior Maestro di canto della città.

Sei sorelle: una scena della soap spagnola

La gelosia di Salvador provoca una lite nella puntata di martedì 1° agosto

Blanca, "consigliata" da donna Dolores, chiede ad Adela di smettere di raccogliere fondi per l'orfanotrofio e le due sorelle hanno una discussione. Tra Diana e Alonso le cose vanno a gonfie vele; Salvador, vedendoli, ha un flashback sul suo passato amore per Diana e viene alle mani con Alonso. Rodolfo scopre che Francisca è ancora a casa Silva e che Blanca non gliel'ha detto.

Mercoledì 2 agosto: Cristóbal fa un gesto estremo

Francisca sul palco dell'Ambigur dichiara il suo amore per Gabriel per il quale è disposta a smettere di cantare nel teatro Real. Di fronte alla situazione disperata che si vive nell'ospedale da campo, con la vita di Marina in pericolo, Cristóbal uccide Ahmed. Il rapporto tra Aurora e Celia si fa più intimo e sembra che Celia abbia dimenticato Petra.

Sei sorelle: una scena della soap spagnola

Nella puntata di giovedì 3 agosto viene trovato il corpo di un bambino

Petra, essendosi presa cura delle figlie di Bernardo, trascorre molto tempo con l'avvocato che si fa avanti con lei. Il piccolo German non è ancora stato trovato, la polizia convoca il padre per il riconoscimento del cadavere di un bambino trovato morto nel fiume e così German non può recarsi all'appuntamento con Adela per andare con Carolina al riconoscimento.

Sei sorelle: Celia Freijeiro nella soap spagnola

Sei sorelle di venerdì 4 agosto: Germán torna da Carolina

Celia e Aurora continuano a ingannare il dottor Uribe, grazie a una serie di lusinghe ben confezionate. Francisca non abbandona il suo lavoro al Teatro Real deludendo Gabriel. Germán annuncia a Adela che tornerà a casa da Carolina per non lasciarla sola, finché non avranno ritrovato il loro figlio. Salvador dice a Bernardo di aver recuperato la memoria e gli rivela che il vero "affare" di don Ricardo è il traffico d'oppio.