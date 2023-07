Sei Sorelle, anticipazioni delle trame per le puntate dal 25 al 28 luglio 2023

Sei Sorelle torna martedì alle 16:05 su Rai 1 con nuove ed emozionanti puntate: ecco le trame della settimana dal 25 al 28 luglio 2023. La saga spagnola, ambientata nella Madrid del 1913, ci farà compagnia fino a settembre. Tutti gli episodi sono disponibili su RaiPlay.

Questa settimana la soap non va in onda lunedì 24 luglio e mercoledì 26 luglio per la Cerimonia di apertura e a quella di chiusura del Summit sulla sicurezza alimentare.

Sei Sorelle: trama di martedì 25 luglio

Blanca chiede notizie di Cristobal ad Alonso, un pilota militare suo amico. Petra si riavvicina a Miguel per carpire delle informazioni sulla fabbrica ma Miguel lo intuisce e la avverte in tono minaccioso di stare attenta. Francisca rompe definitivamente con Gabriel. Aurora e Celia ancora sono alla ricerca di un finto fidanzato per Celia. Rodolfo, informato del ritorno a casa di Francisca, si infuria con Blanca chiedendole di cacciarla immediatamente.

Giovedì 27 luglio: amore, terapie e gioielli rubati

Aurora confessa a Celia che in passato, anche lei, ha dovuto sopportare le sedute di terapia elettroconvulsiva e per le sue stesse ragioni. Cristóbal torna all'ospedale da campo con le medicine, Marina gli dichiara il suo amore e lui capisce che è arrivato il momento di chiederle di sposarlo. Le sorelle Silva si svegliano con una spiacevole sorpresa: c'è stato un furto in casa. Qualcuno ha rubato i loro gioielli, tra cui la spilla che Salvador aveva regalato a Diana prima di perdere la memoria.

Nell'episodio di venerdì 28 luglio intrighi, candidature e carità

Celia e Aurora mettono in atto il loro piano per far credere al dottor Uribe che Celia sia guarita. Elisa cerca di convincere donna Dolores a sostenerla nella sua candidatura come Madrina del Teatro, ma si rivela un osso molto duro. Adela, che ormai lavora in fabbrica, ha l'idea di mettere delle cassette per le offerte in tutta la città per aiutare i bambini dell'orfanotrofio del Sagrado Corason. Bernardo viene abbandonato, con le figlie, da Purificacion e Petra decide aiutarli cucinando per loro, nonostante i dubbi di Benjamin.