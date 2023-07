Sei Sorelle, anticipazioni trame delle puntate dal 17 al 21 luglio 2023

Sei Sorelle torna lunedì alle 16:05 su Rai 1 con nuove ed emozionanti puntate: ecco le trame della settimana dal 17 al 21 luglio 2023. La saga spagnola, ambientata nella Madrid del 1913, ci farà compagnia fino a settembre. Tutti gli episodi sono disponibili su RaiPlay.

Lunedì 17 luglio

Diana informa Bernardo che ha intenzione di scoprire il contenuto delle casse misteriose nella fabbrica. Francisca è felice per come sono andate le prove a teatro ma Gabriel teme che lei lasci lui e l'Ambigù. German va a trovare Adela in carcere e scopre che è malata. Intanto, Donna Dolores condivide con Blanca il suo nuovo piano: far sì che il loro rapporto, di fronte alle altre persone, appaia idilliaco... il tutto per salvare la banca Loygorri. A tal proposito, Blanca è costretta da Donna Dolores a tenere un discorso umiliante durante una cena..

Martedì 18 luglio

Diana critica Salvador per il rapporto collaborativo che ha con Don Ricardo e, di fronte alle sue risposte impenitenti decide di baciarlo, nel tentativo anche di fargli tornare la memoria. Raimundo, dopo aver mostrato le sue doti con il vassoio a Enrique, viene assunto come barista all'ambigù. Adela viene rilasciata e torna a casa proprio mentre Elisa sta per portarsi via il quadro di sua madre...

Mercoledì 19 luglio

Francisca è molto arrabbiata con Gabriel per essersi addormentato durante le prove generali al Teatro Real e ha molti dubbi sulla loro relazione. Al fronte, Cristobal incoraggia Carlitos e insieme salvano la vita di un soldato ferito. Salvador cerca di convincere Rodolfo a collaborare con Don Ricardo per riciclare i proventi dell'oppio. Nel frattempo, arriva una persona dal passato di Diana: Alonso, suo grande amico di infanzia...

Giovedì 20 luglio

Mentre Carolina sta mostrando delle stoffe in magazzino a Elisa e Sofia, Marianela si intrufola e si porta via il piccolo German. Blanca non sopporta più le angherie di Donna Dolores e vuole lasciare Rodolfo, ma lui le rinnova il suo amore e chiede alla madre di ricucire i rapporti tra loro. Celia riceve una proposta scandalosa dal dottor Uribe. Elisa trama per farsi eleggere madrina del teatro. Francisca litiga con Gabriel e lascia l'Ambigú...

Venerdì 21 luglio

Cristóbal, Marina e Carlitos vivono una situazione disperata in Marocco, hanno esaurito le medicine e sono costretti ad operare senza morfina. Donna Dolores invita Blanca a bere il caffè, avvelenato con l'arsenico. Donna Dolores è preoccupata per le notizie provenienti dal fronte marocchino e Blanca le dice che chiederà notizie ad Alonso, un pilota militare suo amico...