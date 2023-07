Sei Sorelle, anticipazioni trame dal 10 al 14 luglio 2023

Anticipazioni delle trame di Sei Sorelle in onda dal 10 al 14 luglio 2023: la soap spagnola viene trasmessa su RAI 1 alle 16.05

Sei Sorelle torna lunedì alle 16:05 su Rai 1 con nuove ed emozionanti puntate: ecco le trame della settimana dal 10 al 14 luglio 2023. La saga spagnola, ambientata nella Madrid del 1913, ci terrà incollati allo schermo fino a settembre. Tutti gli episodi sono disponibili su RaiPlay.

Lunedì 10 luglio

Francisca viene scelta come sostituta nell'opera "Le nozze di Figaro". Rodolfo inizia a rendersi conto dei sentimenti di Blanca nei confronti di suo fratello. Carolina viene minacciata dalla vera madre del bambino e ricattata per non rivelare il segreto.

Martedì 11 luglio

Elisa parlando con la sua amica Sofia si vanta dei preparativi per la sua festa di debutto. Francisca viene nuovamente aggredita da un cliente dell'Ambigú. Don Ricardo fa visita ad Adela in prigione e la minaccia. Blanca decide di accettare la proposta di Rodolfo e di sposarlo, anche se Donna Dolores è totalmente contraria.

Mercoledì 12 luglio

Elisa festeggia il suo debutto in società che si rivela un vero disastro: Sofia non ha spedito gli inviti per farle un torto. Elisa, erroneamente, giura vendetta contro le sue sorelle considerandole colpevoli del fallimento della festa.

Giovedì 13 luglio

Elisa chiede a suo padre di aiutarla a prendere il ritratto di sua madre da casa Silva. Petra chiede a Carolina di migliorare la sua condizione lavorativa in cambio di non rivelare il suo segreto. Diana continua a indagare sugli strani affari che Don Ricardo sta gestendo all'interno della fabbrica.

Venerdì 14 luglio

Salvador trova Diana svenuta all'interno della fabbrica di tessuti. Diana sospetta che Salvador le nasconda qualcosa. Continuano i battibecchi fra Blanca e Donna Dolores mentre Rodolfo cerca di farle ragionare. Petra parla più spesso con Bernardo e Miguel si ingelosisce. Celia viene sottoposta a una seduta di elettroshock e ne esce molto provata. Cristobal e Marina curano i feriti che continuano ad arrivare all'ospedale da campo in Marocco.