Sei Sorelle: anticipazioni delle trame dal 29 maggio al 2 giugno 2023

Ecco le anticipazioni di quello che vedremo in Sei Sorelle: dal 29 maggio al 2 giugno 2023: la soap spagnola va in onda su RAI 1 alle 16.05

Questa settimana, Sei Sorelle torna su Rai 1 alle 16:05 con nuove, avvincenti, puntate. La soap spagnola ambientata a Madrid nel 1913 ci accompagnerà fino a settembre. Ecco le anticipazioni delle trame della settimana dal 29 maggio al 2 giugno 2023. Tutte le puntate trasmesse sono disponibili su RaiPlay.

La soap spagnola Sei sorelle si svolge nella Madrid degli anni Dieci del secolo scorso, dove le sei figlie di Don Fernando, rimaste orfane di padre, devono trovare il modo di mantenere la loro posizione sociale e far prosperare l'azienda tessile di famiglia. La storia affascinante ruota attorno non solo all'amore, ma anche al lavoro e all'emancipazione. In un'epoca e in un luogo in cui gli uomini dominano il mondo e le donne non hanno nemmeno il diritto di voto, le sei ragazze dovranno evolversi e far crescere la loro impresa tessile.

Lunedì 29 maggio

Merceditas riceve visita di suo cugino Raimondo che è scappato dal paese in quanto richiamato alle armi. Adela confessa a Diana di aver detto a Mauro dei loro problemi di denaro. Donna Dolores finalmente trova la fidanzata di suo figlio Cristóbal. Pedra chiede aiuto a Celia per leggere le lettere di sua madre e chiede a suo padre il motivo dell'abbandono.

Martedì 30 maggio

Francisca ignora il divieto delle sue sorelle e torna a cantare all'Ambigú. Intanto il rapporto di amicizia tra Elisa e Carlitos si rafforza sempre di più. Rosalía riprende in mano gli unici ricordi che le sono rimasti di sua figlia e Merceditas la scorge piangere...

Mercoledì 31 maggio

In seguito all'esibizione di Francisca all'Ambigú, Rodolfo costringe Blanca a fare qualcosa in modo che sua sorella non rimanga sulla bocca di tutta la città. Adela decide di addossarsi il debito di Mauro vendendo le sue cose per non chiedere altri sacrifici alle sue sorelle...

Giovedì 1 giugno

Dopo essere stato dimesso, Salvador continua la sua convalescenza in casa delle Silva e approfitta della situazione per provare a recuperare il rapporto con Diana. Francisca decide di abbandonare la casa di famiglia per trascorrere la sua prima notte a casa dei genitori di Gabriel. Donna Dolores sta organizzando una grande festa per i quattro anni di fidanzamento tra Blanca e Rodolfo ma non vuole che Francisca ci partecipi...

Venerdì 2 giugno

Petra, accompagnata da Celia, va a Cuenca a cercare la madre. Marina in vista della festa chiede aiuto a Blanca. Francisca scopre che Don Luis ha rivelato la sua identità a un giornale...