Sei Sorelle, anticipazioni trame dal 19 al 23 giugno 2023: Una settimana fatale per le sorelle Silva

Anticipazioni delle trame di Sei Sorelle in onda dal 19 al 26 giugno: la soap spagnola viene trasmessa su RAI 1 alle 16.05

Lunedì, Sei Sorelle torna su Rai 1 con emozionanti puntate alle 16:05: ecco le trame della settimana dal 19 al 23 giugno. La saga spagnola, ambientata nella Madrid del 1913, ci terrà incollati allo schermo fino a settembre. Non perderti neanche un episodio, puoi trovarli tutti su RaiPlay.

Lunedì 19 giugno

Francisca decide di andare alla festa rovinando del tutto il rapporto con la sorella Blanca. Le sorelle Silva si riuniscono per prendere una decisione definitiva riguardo la morte del loro padre. Elisa si toglie da sola il gesso dalla gamba rischiando di rendere l'invalidità permanente. Donna Dolores ricorre a ogni mezzo per impedire che suo figlio vada in Marocco...

Martedì 20 giugno

Germán e Adela continuano a portare avanti la loro relazione, anche se un fatto cruciale cambierà il corso degli eventi. Carolina torna con il "figlio" di German. Finalmente le sorelle Silva e tutti quanti posso piangere e dispiacersi della morte di Don Fernando. L'avvocato Mendes fa visita in casa Silva per parlare del testamento lasciato dal padre...

Mercoledì 21 giugno

Il testamento non può essere aperto perchè Don Fernando è considerato disperso in un naufragio e non esiste un certificato di morte. Le sorelle Silva riunite si raccontano dei bei ricordi avuti con il padre tranne Celia che ricorda solamente l'ultima discussione avuta con lui. Don Ricardo rivendica parte dell'eredità di suo fratello...

Giovedì 22 giugno

Le sorelle cercano una soluzione al nuovo problema in cui si trovano: senza un certificato di morte non potranno effettuare la lettura del testamento del padre. Don Ricardo si infuria quando scopre che l'accordo firmato con le sorelle non può compiersi a causa di questo impedimento. Pedra con malincuore scopre che la madre è scappata rubando tutti i risparmi e dei vestiti dati da German.

Venerdì 23 giugno

Don Ricardo informa le sorelle Silva che è riuscito a riattivare la lettura delle volontà di suo padre, mediante un certificato di morte falso. Pedra si sfoga con Celia per ciò che ha fatto la madre. Salvador sente che c'è qualcosa che non quadra sul certificato di morte di don Fernando.