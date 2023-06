Sei Sorelle: anticipazioni delle trame dal 5 al 9 giugno 2023

Ecco le anticipazioni di quello che vedremo in Sei Sorelle dal 5 al 9 giugno: la soap spagnola va in onda su RAI 1 alle 16.05

Ecco le anticipazioni delle trame della settimana dal 5 al 9 giugno.

La soap spagnola Sei sorelle si svolge nella Madrid degli anni Dieci del secolo scorso, dove le sei figlie di Don Fernando, rimaste orfane di padre, devono trovare il modo di mantenere la loro posizione sociale e far prosperare l'azienda tessile di famiglia. La storia affascinante ruota attorno non solo all'amore, ma anche al lavoro e all'emancipazione. In un'epoca e in un luogo in cui gli uomini dominano il mondo e le donne non hanno nemmeno il diritto di voto, le sei ragazze dovranno evolversi e far crescere la loro impresa tessile.

Lunedì 5 giugno

Una donna misteriosa si presenta in casa delle sorelle Silva, è Josefa, la madre di Petra. Diana annuncia agli operai che la fabbrica verrà chiusa. Adela è in preda al rimorso: dopo aver baciato Germán crede di aver commesso un grosso errore...

Martedì 6 giugno

La Tessuti Silva chiude. L'unica opzione rimasta alle sorelle per garantirsi un futuro è quella di vendere la fabbrica a Don Ricardo. Salvador scopre la verità sul suo passato e rimprovera Diana per avergli mentito e abbandona immediatamente casa Silva...

Mercoledì 7 giugno

Rodolfo chiede a Blanca di anticipare le nozze perché è stato chiamato alle armi e deve unirsi alle truppe spagnole in Marocco. Approfittando dell'assenza di Carolina, Germán propone ad Adela un pomeriggio in campagna da soli. Don Ricardo prende il controllo della fabbrica con le sue regole...

Giovedì 8 giugno

Donna Dolores chiede a Blanca di aiutarla a impedire a Rodolfo di partire per la guerra. Elisa cambia idea e accetta di sposarsi con Carlitos quando viene a sapere che erediterà una fortuna da uno zio molto lontano...

Venerdì 9 giugno

Blanca cerca di impedire a tutti i costi che Rodolfo vada in guerra, ma Rodolfo ha già deciso. Adela cerca di porre fine alla sua relazione con Germán, pensando alle conseguenze che potrebbero esserci. Le sorelle Silva si riuniscono per decidere su come rendere pubblica la morte del padre...