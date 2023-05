Sei Sorelle: anticipazioni delle trame dal 22 maggio al 26 maggio 2023

Questa settimana, Sei Sorelle torna su Rai 1 alle 16:05 con nuove, avvincenti, puntate. La soap spagnola ambientata a Madrid nel 1913 ci accompagnerà fino a settembre. Ecco le anticipazioni delle trame della settimana dal 22 al 26 maggio 2023. Ricordate che tutte le puntate trasmesse sono disponibili su RaiPlay.

La soap spagnola Sei sorelle si svolge nella Madrid degli anni Dieci del secolo scorso, dove le sei figlie di Don Fernando, rimaste orfane di padre, devono trovare il modo di mantenere la loro posizione sociale e far prosperare l'azienda tessile di famiglia. La storia affascinante ruota attorno non solo all'amore, ma anche al lavoro e all'emancipazione. In un'epoca e in un luogo in cui gli uomini dominano il mondo e le donne non hanno nemmeno il diritto di voto, le sei ragazze dovranno evolversi e far crescere la loro impresa tessile.

Lunedì 22 maggio

Salvador ancora non si sveglia dal coma. Donna Dolores e Rodolfo cercano di ottenere informazioni sullo strano comportamento di Cristóbal. I proprietari dell'Ambigù fanno arrestare La Cachetera per aver derubato i clienti.

Martedì 23 maggio

Pedra dice a Miguel che non vuole più sposarsi per prendersi cura del padre. Blanca cerca di ottenere informazioni sulla relazione tra Cristóbal e Marina, ma il dottore non vuole rivelarle niente. Salvador si sveglia dal coma, ha un'amnesia e non ricorda gli ultimi sei anni della sua vita. Mauro vuole comprare una casa in cui vivere con Adela.

Mercoledì 24 maggio

Francisca decide di cantare nuovamente all'Ambigú nei panni de La Bella Margarita. Donna Dolores viene a conoscenza della relazione tra Cristóbal e Marina e vuole saperne di più. Le sorelle Silva scoprono che Francisca è La Bella Margarita.

Giovedì 25 maggio

La fabbrica è in bancarotta e si deve trovare una soluzione rapida per evitare la vendita dell'attività. Adela si confida con Mauro e gli confessa che è in rovina e che non può più contribuire all'acquisto della loro casa.

Venerdì 26 maggio

Merceditas riceve visita di suo cugino Raimondo che è scappato dal paese in quanto richiamato alle armi. Adela confessa a Diana di aver detto a Mauro dei loro problemi di denaro. Donna Dolores finalmente trova la fidanzata di suo figlio Cristóbal. Pedra chiede aiuto a Celia per leggere le lettere di sua madre e chiede a suo padre il motivo dell'abbandono.