Sei mai stata sulla luna? stasera su Rai 1, trama cast e durata del film con Raoul Bova

La commedia di Paolo Genovese va in onda stasera su Rai 1 con Raoul Bova e Liz Solari protagonisti. Una storia tra amore, campagna pugliese e cambiamenti inattesi.

Sei mai stata sulla luna? arriva questa sera, domenica 6 settembre, su Rai 1 alle 21:30. La commedia sentimentale diretta da Paolo Genovese, uscita al cinema nel 2015, ha come protagonisti Liz Solari e Raoul Bova, affiancati da un ricchissimo cast di attori italiani. Al centro della storia c'è l'incontro tra due mondi apparentemente inconciliabili: quello frenetico e patinato della moda, tra Milano e Parigi, e quello semplice e autentico della campagna pugliese. Una storia d'amore, ma anche un viaggio alla scoperta di ciò che conta davvero.

La trama: uno scontro tra glamour e vita di campagna

La protagonista è Guia, una giovane donna italo-spagnola che ha costruito una vita di successo nel mondo della moda. Direttrice di una prestigiosa rivista internazionale, abituata a viaggiare tra Milano e Parigi, vive circondata dal lusso e sembra avere tutto ciò che desidera.

La sua quotidianità cambia improvvisamente dopo la morte del padre, quando eredita una grande masseria di famiglia in Puglia, lo stesso luogo dove da bambina trascorreva le vacanze. Guia raggiunge la tenuta con l'intenzione di occuparsi rapidamente dell'eredità e venderla, ma scopre che la masseria è ancora abitata dal cugino Pino e da Renzo, un affascinante contadino vedovo che si occupa della proprietà e vive nella dependance con il figlio.

Sei mai stata sulla luna?: Sergio Rubini in una scena del film

Il primo incontro tra Guia e Renzo è tutt'altro che idilliaco: lei è insofferente verso la vita di campagna e lui sembra rappresentare tutto ciò da cui la donna è sempre stata distante. Giorno dopo giorno, però, la situazione cambia. La protagonista comincia a lasciarsi conquistare dai ritmi più semplici del paese, dalle persone che lo abitano e da una realtà molto diversa da quella alla quale è abituata. E anche il rapporto con Renzo, inizialmente fatto di scontri e incomprensioni, si trasforma lentamente in qualcosa di più profondo.

Il cast di Sei mai stata sulla luna? e i personaggi

A interpretare Guia è Liz Solari, attrice e modella argentina alla sua prima esperienza in una produzione italiana di questo rilievo. Al suo fianco c'è Raoul Bova, che veste i panni di Renzo, il contadino pugliese destinato a diventare l'interesse sentimentale della protagonista. Il cast è particolarmente ricco e riunisce numerosi volti noti del cinema e della televisione italiana.

Tra gli interpreti troviamo Neri Marcorè nel ruolo di Pino, Sabrina Impacciatore nei panni di Mara, Giulia Michelini in quelli di Carola, mentre Pietro Sermonti interpreta Marco. Completano il cast Nino Frassica, Sergio Rubini, Emilio Solfrizzi, Paolo Sassanelli, Dino Abbrescia e Rolando Ravello, in una serie di personaggi che contribuiscono a dare alla commedia un'impronta corale.

Una delle caratteristiche più interessanti del film è proprio il confronto tra la protagonista e il piccolo universo pugliese nel quale si ritrova catapultata. Accanto alla storia d'amore, Genovese costruisce infatti una commedia popolata da personaggi eccentrici e molto diversi tra loro, trasformando il paese e la masseria quasi in altri due protagonisti della storia.

Le curiosità sul film e la durata

Sei mai stata sulla luna? è stato girato tra Milano e il Salento, con la Puglia scelta come ambientazione principale per raccontare il contrasto tra la vita metropolitana di Guia e quella rurale di Renzo. Il film è stato distribuito nelle sale italiane il 22 gennaio 2015 e ha una durata di circa 90 minuti.

Sei mai stata sulla luna?: Sabrina Impacciatore con Raoul Bova in una scena del film

Una curiosità riguarda proprio Raoul Bova: per interpretare Renzo, Genovese lo porta lontano dal consueto ruolo dell'eroe romantico elegante e lo trasforma in un contadino alle prese con la vita della masseria, tra animali, campi e lavori agricoli. Il regista aveva scelto Bova anche perché lo considerava particolarmente adatto, fisicamente e caratterialmente, a quel ruolo.

Anche il titolo del film nasconde un riferimento musicale importante. Francesco De Gregori ha realizzato la canzone originale Sei mai stata sulla luna?, che ha dato il titolo alla pellicola. Il brano ha ottenuto il Nastro d'Argento per la canzone originale, mentre il film ha ricevuto una candidatura ai David di Donatello 2015.

Il risultato è una commedia che gioca sul contrasto tra Nord e Sud, città e campagna, carriera e sentimenti, utilizzando la storia di Guia per raccontare un cambiamento più profondo: quello di una donna convinta di avere già tutto e che, proprio quando è costretta a fermarsi, scopre che forse le manca la cosa più importante.