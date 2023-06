Sei mai stata sulla luna? stasera su Rai 1, cast e trama del film con Raoul Bova e Nino Frassica

Stasera, 10 giugno, Rai 1, in prima serata, trasmette Sei mai stata sulla luna?, una commedia diretta da Paolo Genovese e scritta dallo stesso regista insieme a Pietro Calderoni. Maurizio Filardo si è occupato della colonna sonora. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Sei mai stata sulla luna?: Maurizio Mattioli in una scena del film

Sei mai stata sulla luna?: Trama

Guia fa una vita lussuosa, vive tra Milano e Parigi e si occupa di moda per una rivista internazionale. A trent'anni è una donna realizzata che non ha mai sentito l'esigenza di innamorarsi. Almeno fino a quando non si ritrova in Puglia e si imbatte in Renzo, un agricoltore bello, simpatico e brillante della zona. Ma proprio quando l'amore vero sembra arrivare e la felicità è lì a un passo, Guia sembra non essere in grado di afferrarla.

Sei mai stata sulla luna?: Liz Solari e Sergio Rubini in una scena del film

Sei mai stata sulla luna?: Curiosità

Sei mai stata sulla luna? è uscito nelle sale italiane il 22 gennaio 2015, distribuito da 01 Distribution.

Il film ha ottenuto una candidatura per la Migliore canzone originale a Francesco De Gregori ai David di Donatello 2015 e ai Nastro d'argento.

Sei mai stata sulla luna?: Sabrina Impacciatore con Raoul Bova in una scena del film

Sei mai stata sulla luna?: Interpreti e personaggi

Sei mai stata sulla luna?: Raoul Bova in una scena del film riflette e guarda il suo orto

Sei mai stata sulla luna?: Trailer e recensione

La nostra recensione di Sei mai stata sulla luna?

Critica: Sei mai stata sulla luna? è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.2 su 10