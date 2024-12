Segreti di famiglia stasera su Canale 5: Ceylin nei guai, le sue impronte sono sull'arma del delitto di Engin

Stasera, subito dopo Endless Love, andrà in onda una nuova puntata della dizi turca, trasmessa su Canale 5 ogni giovedì in seconda serata, intorno alle 23:20

Nuovo appuntamento con le anticipazioni della trama di Segreti di famiglia che va in onda stasera giovedì 12 dicembre in seconda serata alle 23:20 circa su Canale 5. La soap turca, il cui titolo originale è Yargi, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Segreti di famiglia: Eren prende una decisione difficile

Ceylin viene finalmente trovata da Ilgaz in un bosco, ferita e confusa, incapace di ricordare cosa sia accaduto. Con una ferita alla testa e segni evidenti di stress, viene trasportata immediatamente in ospedale. Ilgaz, angosciato, cerca di proteggerla e capire cosa sia successo, mentre i dettagli della sua scomparsa restano un mistero.

Nel frattempo, Eren continua le ricerche di Engin, il principale sospettato in fuga. La macchina utilizzata per la sua evasione viene ritrovata vuota, alimentando dubbi sul suo destino. Poco dopo, una segnalazione sconvolgente cambia le carte in tavola: viene scoperto un cadavere, che si rivela essere proprio quello di Engin.

Ilgaz vuole dimostrare l'innocenza di Ceylin

Engin è stato ucciso con un colpo d'arma da fuoco al cuore. Accanto al corpo vengono rinvenuti una pistola, un orologio da polso femminile, un cellulare e degli auricolari. Gli investigatori analizzano la scena con attenzione, ma un dettaglio sconcertante emerge dalle prove: le impronte sulla pistola appartengono a Ceylin.

Questo collegamento, apparentemente inconfutabile, getta un'ombra sulla giovane avvocatessa. Con questa scoperta, Eren si trova costretto a prendere una decisione dolorosa. Si reca in ospedale per prendere Ceylin in custodia, nonostante i dubbi che lo tormentano. Per Ilgaz, che lotta per dimostrare 'innocenza di Ceylin, questa situazione diventa ancora più difficile.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Metin vorrebbe allontanare Mert da casa sua ma Cinar cerca di opporsi alla decisione del padre.