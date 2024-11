Segreti di famiglia, stasera 28 novembre su Canale 5 anticipazioni: Yekta accusa Seda, Ceylin va da Pars

Stasera subito dopo Endless Love va in onda una nuova puntata della dizi turca in onda su Canale 5 ogni giovedì alle 23:20 circa.

Nuovo appuntamento con le anticipazioni della trama di Segreti di famiglia che va in onda stasera giovedì 28 novembre in seconda serata alle 23:20 circa su Canale 5. La soap turca, il cui titolo originale è Yargi, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Neva, temendo che Engin possa svelare il suo oscuro segreto, vive in uno stato di costante ansia e spinge suo fratello Pars a intensificare i controlli su di lui per evitare ulteriori complicazioni. Nel frattempo, Tugce si rivolge a Eren per proteggere sua madre, Ozlem, dal marito violento, Fatih. Tuttavia, durante l'intervento di Eren, viene alla luce una verità sconvolgente: la furia di Fatih è alimentata dalla relazione segreta tra Eren e Ozlem.

Questa rivelazione scuote Tugce, costringendola a confrontarsi con la realtà della sua famiglia. Parallelamente, Mert ordina a Serdar di indagare su Cinar, ma quando il compito fallisce, è Cinar stesso a rivelare il suo tormento al nonno. Nel frattempo, Neva visita Engin in carcere, solo per trovarlo privo di sensi nella sua cella e portato d'urgenza in ospedale. Ceylin, infine, si confronta con Seda riguardo al coinvolgimento di Engin nel tentato suicidio di Parla.

Anticipazioni di Segreti di famiglia:

Yekta, accompagnato da Lacin e Seda, arriva in ospedale per cercare informazioni sullo stato di salute di Engin, che è ancora gravemente malato. Nonostante la dottoressa gli abbia confermato che la causa del malessere di Engin sembra essere un'intossicazione alimentare, Yekta non si fida della versione ufficiale e accusa Seda, sospettando che abbia agito per vendetta personale.

Nel frattempo, Ilgaz e Ceylin decidono di andare da Pars, il quale è inizialmente riluttante, ma viene convinto grazie a una prova importante: il foglio trovato nelle tasche di Engin, su cui sono segnati i nomi delle persone che sta ricattando. Questo nuovo elemento potrebbe essere cruciale per incriminare Engin e scoprire chi lo sta aiutando nei suoi intrighi.

Metin ed Eren, insieme alla scientifica, ispezionano la cella di Engin alla ricerca di ulteriori prove, consapevoli che le analisi forensi saranno decisive per fare luce sulla vicenda. Tutti ora sono in attesa dei risultati. Nel contesto di tanta tensione, Ceylin e Ilgaz decidono di concedersi una serata insieme e vanno a cena fuori.

Durante il pasto, cercano di fare luce sul possibile responsabile dell'avvelenamento di Engin, utilizzando la lista di nomi trovata. La serata, però, prende una piega inaspettata: Ceylin, sopraffatta dal peso degli eventi, beve più del dovuto. Preoccupato per lei, Ilgaz la accompagna al suo studio, dove rimarrà con lei tutta la notte, condividendo momenti intimi e riservati che rafforzano il loro legame.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Yekta irrompe nella stanza del medico perché non è convinto che suo figlio abbia avuto un'intossicazione alimentare.