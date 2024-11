Segreti di famiglia anticipazioni 20 novembre: Ceylin e Ilgaz salvano Elif, Parla tenta il suicidio

Anticipazioni della trama di Segreti di famiglia per la puntata in onda mercoledì 20 novembre alle 14:10 su Canale 5: Meltem finisce in prigione. La soap turca, il cui titolo originale è Yargi, è stata acquistata in oltre 100 paesi, tra cui l'Italia. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Eren telefona a Ozlem e le chiede di incontrarla. La donna, di nascosto dal violento marito Fatih, si presenta all'appuntamento. Eren le rivela di essersi sottoposto al test di paternità, grazie al quale ha scoperto di essere il padre di Tugce. Eren e Ozlem discutono animatamente della fine della loro relazione.

Anticipazioni di Segreti di famiglia: Engin rivendica i suoi ricatti

Ceylin e Ilgaz, unendo le forze, si precipitano nella casa di Meltem per salvare Elif, sospettando che la donna stia attentando alla vita della figlia. Entrando in casa, trovano Meltem intenta a somministrare una sostanza sconosciuta alla bambina. L'intervento tempestivo permette di salvare Elif, che viene immediatamente trasferita in ospedale.

Gli esami rivelano che la sostanza iniettata era estremamente pericolosa, confermando l'urgenza della situazione. Sulla base delle prove raccolte, Ilgaz convalida l'arresto definitivo di Meltem, assicurandosi che non possa più nuocere alla figlia. Nel frattempo, il dramma si sposta su Parla e la sua squadra, che riescono a vincere la gara tanto attesa.

Zeynep Atılgan interpreta Parla

Tuttavia, la gioia della vittoria viene rapidamente oscurata: Parla, sopraffatta dal peso del ricatto di Engin, tenta il suicidio. Fortunatamente, il suo gesto disperato viene scoperto in tempo, ma lascia un'ombra di angoscia su tutti coloro che le sono vicini. Durante il caos, Aylin trova nella tasca del cappotto della figlia un biglietto anonimo contenente minacce.

Mostrando il messaggio a Ceylin, quest'ultima collega immediatamente le intimidazioni ad Engin, riconoscendo il suo modus operandi. Non passa molto tempo prima che Engin rivendichi apertamente le sue azioni, telefonando con il suo tono provocatorio e calcolatore, riaffermando il suo controllo psicologico sui protagonisti. Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Yekta offre al figlio un aiuto per uscire di prigione.