Segreti di famiglia anticipazioni 19 novembre, Ozlem sotto shock: Eren conosce il suo segreto

Grazie alle anticipazioni della trama della puntata di Segreti di famiglia, in onda martedì 19 novembre su Canale 5 alle 14:10 circa, sappiamo che Ozlem incontra in segreto Eren. La dizi mescola tre dei generi preferiti dal pubblico: il dramma, il thriller e il poliziesco. Yargi, questo il titolo in lingua originale, può essere seguita anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

La cella di Engin viene perquisita dai secondini che trovano il suo cellulare sotto il materasso della branda. Pars chiede che il detenuto venga messo in isolamento e scopre di essere stato preceduto da Ilgaz, che ha fatto la sua stessa richiesta. Così, il procuratore convoca l'avvocato Seda perché sospetta che sia stata lei a far entrare il cellulare in carcere. La donna nega, ma le sue risposte non convincono Pars, il quale ordina il sequestro del cellulare e del computer di Seda facendola arrestare.

Anticipazioni di Segreti di famiglia: Un test di paternità rivela la verità su Tugce

Eren contatta Ozlem e la invita a un incontro segreto. La donna, temendo le reazioni del suo violento marito Fatih, si presenta all'appuntamento in gran segreto, mantenendo il massimo riserbo sulla sua presenza. Durante il confronto, il poliziotto rivela una verità sconvolgente per la donna: si è sottoposto a un test di paternità.

Eren racconta che le analisi hanno confermato ciò che ormai sospettava da tempo: è lui il padre biologico di Tugce. Ozlem, combattuta tra il senso di colpa e la paura delle conseguenze, cerca inizialmente di negare tutto, sperando che Eren possa desistere. Tuttavia, il poliziotto non è disposto a farsi manipolare.

Pınar Töre è l'attrice che interpreta Ozlem

Il test di paternità rappresenta una prova inconfutabile. Di fronte all'evidenza del test la donna è costretta a capitolare e ad ammettere la verità. Confessando di aver scoperto di essere incinta quando la loro storia era terminata e di aver mentito a Fatih, dicendogli che il figlio che aspettava era il suo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Eren le rivela a Ozlem di sapere che Tugce è sua figlia.