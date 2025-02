SEEYOUSOUND 2025: al via venerdì il festival di cinema a tematica musicale, Blur: To The End tra le anteprime

Il documentario sui Blur e Born To Be Wild: The Story Of Steppenwolf tra le anteprime del festival dedicato al cinema a tema musicale, a Torino dal 21 al 28 febbraio.

Prenderà il via venerdì 21 febbraio la nuova edizione del SEEYOUSOUND International Music Film Festival, manifestazione dedicata al cinema a tematica musicale. Fino al 28 febbraio il programma accoglierà a Torino 40 ospiti tra registi e autrici, musicisti e musiciste, proponendo 65 titoli di cui un'anteprima assoluta, una internazionale e una europea e 19 anteprime italiane, oltre a 15 tra live e dj set.

Il tutto preceduto dal pre-opening di giovedì 20 febbraio con l'inaugurazione della mostra Tomorrow Will Be Louder dell'artista e ricercatore Louis Braddock Clarke e il live dei LAMITA!.

I documentari più attesi

Tra gli eventi più attesi l'anteprima italiana del documentario Blur: To The End del regista Toby L., che sarà presente in sala al Cinema Massimo per introdurre il suo lavoro sui Blur, nei cinema dal 24 al 26 febbraio come uscita evento. Il film celebra il ritorno dei Blur nel 2023, dopo otto anni di silenzio discografico, con la pubblicazione dell'album The Ballad of Darren.

Tra i documentari più attesi si segnalano, inoltre, Misty - The Errol Garner Story di Georges Gachot, che torna ospite al festival dopo la sua partecipazione nel 2019 con Where are you João Gilberto?, stavolta con un omaggio al pianista Erroll Garner, e Born To Be Wild: The Story Of Steppenwolf, focus sulla band di Easy Rider, emblema della psichedelia anni '60 e simbolo del "rock da motocicletta".

