See How They Run: Saoirse Ronan e Sam Rockwell cercano di risolvere dei crimini nel trailer

A settembre arriverà nei cinema il film See How They Run, con protagonisti Saoirse Ronan e Sam Rockwell, ecco il trailer.

Saoirse Ronan e Sam Rockwell sono i protagonisti del nuovo film See How They Run, di cui è stato condiviso il primo trailer.

Nel video si assiste a quello che accade quando avviene un omicidio e sulla scena del crimine arrivano due agenti molto diversi che devono occuparsi del mistero avvenuto nello scintillante e affascinante mondo del teatro.

La storia raccontata in See How They Run è ambientata negli anni '50 a Londra, nel Regno Unito, dove un popolare spettacolo teatrale sta venendo filmato. Il cast e i membri della troupe iniziano però a morire e il detective Stoppard (Sam Rockwell) e la sua partner Stalker (Saoirse Ronan), devono cercare di porre fine ai crimini.

Il cast stellare comprende anche Adrien Brody, Ruth Wilson, Reece Shearsmith, Charlie Cooper, David Oyelowo e Harris Dickinson. Il film può contare anche sulla colonna sonora di Daniel Pemberton (Spider-Man: Un Nuovo Universo).

Alla regia è impegnato Tom George, da una scenaggiatura firmata da Mark Chappell. Tra gli interpreti ci saranno anche Shirley Henderson, Sian Clifford, Jacob Fortune-Lloyd, Reece Shearsmith e Charlie Cooper.

Il film sarà distribuito nei cinema il 30 settembre.