Secret Wars, Kevin Feige commenta i recenti rumor su un possibile film Marvel

Anche il Presidente dei Marvel Studios Kevin Feige commenta i recenti rumor che vorrebbero un film di Secret Wars in lavorazione per il Marvel Cinematic Universe.

Ricordate i rumor di qualche giorno fa su un film di Secret Wars? Ebbene, Kevin Feige ha qualcosa da dire al riguardo. Il Presidente dei Marvel Studios ha infatti commentato le indiscrezioni che sono arrivate anche alle sue orecchie.

Nei giorni scorsi una voce piuttosto insistente ha iniziato a girare per il web, proveniente tra l'altro da una fonte inaspettata: Jim Shooter.

Lo storico autore Marvel, a cui dobbiamo anche la stessa storyline originale di Secret Wars, aveva raccontato che un recente scambio con alcuni esecutivi Marvel gli avrebbe fatto intendere che la compagnia si stesse preparando a realizzare un film tratto dal celebre crossover.

Secret Wars, il film tratto dai fumetti Marvel è in lavorazione?

Per questo, quando Comicbook ha intervistato Kevin Feige in occasione dell'uscita di Shang-Chi, non ha potuto fare a meno di chiedere informazioni al riguardo.

"Ho sentito anche io questi rumor" ha risposto Feige "Ma perché ne parlano tutti adesso? È questo che vorrei sapere" ha poi aggiunto, lui che è sempre molto restio nel parlare del futuro del MCU, specialmente quando vi sono così tanti progetti in ballo nel presente.

"Credo che una volta che venga messo nero su bianco da qualcuno, poi qualcun altro scrive qualcosa al riguardo, e poi tutti ne scrivono, e poi sta succedendo" conclude.

Ovviamente, Feige non si è affatto sbilanciato nel dare la sua risposta, cercando di essere il più vago e diplomatico possibile, ma considerando i vari "indizi" disseminati finora, anche all'interno dei film e delle serie Marvel, le probabilità che i rumor si rivelino veritieri sono abbastanza alte. Tuttavia, ce ne vorrà di tempo prima che un simile progetto veda la luce, e fino ad allora forse ha ragione il Presidente: c'è tanto ancora di cui parlare.