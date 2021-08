Secret Wars, il film tratto dai fumetti Marvel è in lavorazione?

Jim Shooter, storico sceneggiatore/editor della Marvel, sostiene di essere al corrente di un film basato su Secret Wars, celebre storyline che lui stesso ideò nel 1984, dando il via alla tradizione dei grandi crossover che coinvolgono tutti i personaggi importanti della casa editrice. Si parla da tempo di un possibile adattamento cinematografico, e i fratelli Russo hanno affermato che un progetto simile potrebbe farli tornare a collaborare con i Marvel Studios.

Come riportato da Comic Book Resources, Shooter, che ha lavorato per la Marvel dal 1976 al 1987 (supervisionando, tra le altre cose, il mitico ciclo degli X-Men a cura di Chris Claremont e John Byrne), è stato ospite della convention Megacon, e gli è stato chiesto quali fossero le probabilità di un adattamento di Secret Wars (dato che la storyline originale parla anche del Multiverso, nuovo elemento ricorrente del Marvel Cinematic Universe dopo gli eventi del finale della prima stagione di Loki).

Questa la risposta di Shooter: un impiegato Marvel gli ha telefonato per offrirgli un contratto retroattivo di 10.000 dollari, inizialmente sostenendo che fosse per scrivere un adattamento in prosa di Secret Wars, e una seconda telefonata gli ha fatto venire il sospetto che ci fosse altro dietro la proposta: "Gli ho detto 'Questo significa che state facendo un film, vero?', e lui mi ha risposto 'Non posso dirtelo'. La mia reazione è stata 'Credo che tu l'abbia appena fatto'."

Il primo Secret Wars, dato alle stampe nel 1984, è famoso per aver introdotto elementi che sono diventati capisaldi dell'universo fumettistico, come il costume nero di Spider-Man che si rivelò poi essere il simbionte che insieme a Eddie Brock costituisce il villain Venom. Più recentemente, nel 2015, è stato pubblicato un altro crossover con lo stesso titolo, dove vari universi sono a rischio di estinzione. Tra gli effetti duraturi di quell'operazione ci fu la chiusura definitiva dell'Ultimate Universe, inaugurato nel 2001 per avvicinare i nuovi lettori alle origini dei personaggi più noti senza decenni di continuity.