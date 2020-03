Alexandra Grant: "Ecco cosa provo a stare insieme a Keanu Reeves e diventare famosa all'improvviso"

Alexandra Grant, che il mondo ha appreso essere la compagna di Keanu Reeves solo pochi mesi fa, ha raccontato in un'intervista cosa si prova a stare insieme al divo e diventare famosa all'improvviso.

La Grant, artista visiva, non appartiene al mondo dello spettacolo, ma è amica di Keanu Reeves da anni. Una lunga frequentazione che i due hanno ufficializzati presentandosi insieme a un gala d'arte lo scorso novembre lasciando a bocca aperta le numerose fan dell'attore.

"Credo che ogni singola persona che conosco mi abbia telefonato nella prima settimana di novembre, è divertente a pensarci. Ma la domanda che tutti mi hanno posto è 'Come hai fatto?'" ha raccontato la Grant a Vogue.

Alexandra Grant e Keanu Reeves si conoscono da anni e hanno collaborato alla pubblicazione di alcuni libri con la X Artists' Books, che gestiscono insieme. Alexandra è un'artista che ha collaborato con Oscar De La Renta, ma questa è la prima volta he sale alla ribalta delle cronache rosa.

Tra le sue amiche, l'attrice Jennifer Tilly è intervenuta pubblicamente per spiegare che Keanu Reeves non è solo una star del cinema, ma una star con una partner intelligente che fa l'artista:

"Mi stupisce vedere come negli ultimi cinque mesi lei vada a un evento insieme a Keanu e il mondo intero impazzisca come se fosse la sua nuova fidanzata. In realtà hanno partecipato a un sacco di eventi insieme. Adesso è emerso pubblicamente, ma loro due si frequentano da molti anni".

Quando le viene chiesto se nei suoi progetti futuri c'è l'intenzione di stringere il nodo che la lega a Keanu Reeves, magari con un matrimonio, Alexandra Grant risponde:

"Te lo potrei dire davanti a un bicchiere di vino. L'amore a ogni livello è fondamentale per la mia identità. Non voglio evadere la domanda, ma non credo che l'isolamento sia una via. Quando dipingo, a volte mi isolo per un periodo, ma per me l'esperienza di avere una relazione è molto importante".