Secret Invasion: una folle teoria collega Kang il Conquistatore alla miniserie Marvel

Nella giornata di ieri è stato diffuso su Disney+ l'ultimo dei sei episodi di Secret Invasion e alcuni fan hanno cominciato a creare un collegamento tra lo show e Kang il Conquistatore.

Questo a causa di una sequenza in particolare dell'ultimo episodio, in cui un soldato dell'esercito degli Stati Uniti arriva presso una struttura. Una volta lì, prende in consegna una busta sigillata che contiene documenti classificati prima di sparire.

I fan più attenti, però, potrebbero aver individuato un indizio che rimanderebbe a una rivelazione davvero sconvolgente, se fosse confermata: il nome del soldato è Richards ed è afroamericano.

Ricordiamo che nei fumetti Marvel il vero nome di Kang è Nathaniel Richards, un uomo che proviene dal 31° secolo e che discendente di Reed Richards, ovvero Mr. Fantastic. Nel Marvel Cinematic Universe Kang è apparso in due varianti distinte nella prima stagione di Loki e in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, più nei panni di un'altra variante, Victor Timely, nella scena post-credit di quest'ultimo film.

Avengers: Secret Wars, nuovi dettagli sulla trama suggeriscono un'avventura epica nel Multiverso

Come sapranno i fan dei fumetti, Nathaniel Richards piomba nel 21° secolo prima di diventare Kang, ma dopo aver sfidato i Fantastici Quattro. A quell'epoca, si faceva chiamare Centurione Scarlatto e nei fumetti mette uno contro l'altro gli Avengers contro le loro varianti in un'epica saga evento chiamata... Secret Wars.