Secret Invasion: la serie Marvel ha suggerito l'arrivo di un nuovo villain?

Quest'oggi è stato diffuso in streaming il secondo episodio di Secret Invasion, la serie Marvel Studios incentrata sull'invasione Skrull della Terra dal suo interno e con Samuel L. Jackson protagonista nei panni di Nick Fury. Un nuovo grande villain sta per arrivare?

ATTENZIONE: non procedete con la lettura dell'articolo se non volete incappare in spoiler dell'ultimo episodio della serie.

Nel corso del secondo episodio di Secret Invasion, la figlia di Talos e Soren, G'iah, alle spalle di Gravik e dei terroristi Skrull che rispondono ai suoi ordini, ha scoperto un indizio che suggerirebbe l'arrivo potenziale di un importante cattivo dei fumetti Marvel, il Super-Skrull.

G'iah inizia la sua indagine seguendo Pagon in un laboratorio gestito da Rosa e Victor Dalton, o almeno dagli Skrull che li hanno duplicati. I tre parlano di siti di "raccolta", anche se una successiva ricerca al computer rivela cosa stanno cercando: Super DNA.

Mentre cerca indizi su un computer nell'ufficio di Gravik, G'iah vede una collezione di campioni di DNA usati negli esperimenti di Dalton. Tutti dovrebbero essere familiari ai fan del MCU. C'è un campione di DNA di una specie "Flora Colossus", ovvero di Groot dei Guardiani della Galassia.

Secret Invasion, Samuel L. Jackson: "Ecco come la serie collegherà le Fasi 3 e 5 dell'MCU"

Gli Skrull sembrano anche essere entrati in possesso della mano di Cull Obsidian che è stata recisa dalla chiusura del portale di Wong in Avengers: Infinity War. Hanno il DNA di una bestia del gelo di Jotunheim, il che suggerisce che la creatura lasciata sulla Terra alla fine di Thor: The Dark World abbia incontrato un destino orribile. Infine, gli Skrull hanno anche un campione di Extremis, il siero infuocato per super-soldati che Aldrich Killian aveva iniettato a se stesso e ad altri in Iron Man 3.