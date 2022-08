Secret Invasion, Samuel L. Jackson conferma la fine delle riprese aggiuntive

Sembra che i lavori sul set di Secret Invasion siano ufficialmente terminati. A rivelarlo è Samuel L. Jackson, che celebra la fine delle riprese aggiuntive della serie Marvel (e il World Elephant Day) su Instagram.

L'interprete di Nick Fury nel Marvel Cinematic Universe ha condiviso un post su Instagram per comunicare la fine dei reshoot di Secret Invasion e anticipare il suo prossimo progetto lavorativo, oltre a mostrarci un interessante abbinamento tra maglia dell'ex-direttore dello S.H.I.E.L.D. e... Pantaloni a fantasia con sopra degli elefanti.

"Oh cielo, oh cielo... Ultimo giorno di riprese e World Elephant Day!! Ho dovuto tirare fuori dal mio armadio i miei pachipantaloni! Fury si rilassa, Doaker comincia lunedì! #secretinvasion#thepianolessononbroadway#pachydermday" ha scritto Samuel L. Jackson nella caption del post, con in allegato le foto.

Come riporta anche CBR, in una recente intervista era stato proprio l'attore a rivelare l'inizio dei reshoot: "Il regista Ali Selim è fantastico, ed è una delizia girare questa storyline, è davvero ben concepita. E ora, in realtà, siamo diretti verso Londra per lavorare ai reshoot da martedì. A quanto pare c'è un nuovo sceneggiatore, e ha alzato il livello [della storia]. Adesso la serie sarà ancora più profonda" si leggeva infatti.

E in attesa di vedere cosa ci riserverà lo show, vi ricordiamo che Secret Invasion dovrebbe arrivare su Disney+ nella primavera del 2023.