Secret Invasion: il regista ha preso una decisione storica sulla scena post-credits della serie Marvel

Ali Selim, regista di Secret Invasion, ha motivato la scelta di non avere alcuna scena post-credits dopo la conclusione della serie. Una prima volta assoluta per uno show dell'MCU su Disney+.

Secret Invasion, nuova serie Marvel Studios per Disney+, si è conclusa dopo sei episodi lasciando i fan con l'amaro in bocca, delusi dall'arco narrativo di Nick Fury e degli altri personaggi. Lo show ha segnato anche un record: è il primo di tutti quelli dell'MCU usciti sulla piattaforma di streaming a non avere una scena post-credits. La spiegazione è arrivata direttamente dal regista Ali Selim.

"Forse i piani alti hanno avuto delle discussioni al riguardo, ma non sono stato coinvolto. Non lo so. Di solito realizzano queste scene post-credits per lasciare indizi sul futuro o chiudere qualcosa. Penso che questo show sia stato autoconclusivo, non aveva bisogno di scene aggiuntive" ha spiegato ai microfoni di The Hollywood Reporter.

L'unico indizio per il futuro arriva nei momenti finali dello show, ma non è una scena post-credits e si ricollega a The Marvels, film in arrivo nelle sale a novembre. A quanto pare si è trattata di una richiesta specifica fatta dagli studios.

Secret Invasion, i titoli di testa e il problema Intelligenza Artificiale. Il limite tra strumento e pericolo

Non sono mancati i colpi di scena, come quello shock riguardante Rhodey (Don Cheadle), ma le aspettative dei fan verso lo show erano alle stelle e non sono state ripagate.

Di cosa parla Secret Invasion?

Nella nuova serie Msrvel Nick Fury (Samuel L. Jackson) è intento a contrastare un'invasione di Skrull mutaforma insediatisi sulla Terra da parecchio tempo. Il cast di Secret Invasion include anche Cobie Smulders, Martin Freeman, Don Cheadle, Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman, Emilia Clarke, Killian Scott, Christopher McDonald e Carmen Ejogo. Sviluppata da Kyle Bradstreet