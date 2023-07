Secret Invasion, il regista Ali Selim: 'Ecco quali sono state le uniche due richieste della Marvel'

Il regista di Secret Invasion, Ali Selim, ha parlato per la prima volta delle uniche 2 cose che la Marvel gli ha chiesto di inserire nello show per il futuro dell'MCU.

Secret Invasion non è più un segreto dopo che il suo gran finale è andato in onda mercoledì su Disney+. E sebbene non prepari esplicitamente molte cose per il futuro dell'MCU, c'erano alcune istruzioni e richieste specifiche che il regista Ali Selim ha ricevuto da Marvel per il finale. Attenzione, seguono spoiler .

Nell'episodio conclusivo, vediamo Nick Fury (Samuel L. Jackson) tornare quasi del tutto al suo stato originale, salvando il presidente - e di conseguenza, il mondo - con l'aiuto di un piccolo, ma astuto, team. È una battaglia estenuante, ma il gruppo riesce a fermare Gravik e a liberare gli umani che gli Skrull avevano rapito e impersonato.

Secret Invasion: Cobie Smulders e Samuel L. Jackson in una scena della serie Marvel

Infine, Fury si dirige di nuovo nello spazio, dove presumibilmente lo ritroveremo quando The Marvels uscirà nei cinema a novembre; il regista ha svelato che questo era uno dei due dettagli che Marvel gli ha chiesto di includere nel finale: "Non c'è stato alcun vincolo. Mi è stato solo detto che Fury aveva tornare nello spazio. Questo è tutto".

Secondo TheWrap, Ali Selim avrebbe concluso l'intervista dicendo: "Quindi dovevamo solo far andare Fury nello spazio alla fine; inoltre mi dissero che sarebbe stato bello se Rhodey, se le sue gambe non funzionassero, ecco. E questo era tutto. Per quanto riguarda Rhodey, mi piace il fatto che sia implicito nello show perché penso che sia molto più divertente per il pubblico tornare indietro e esplorare ogni momento di Rhodey nell'MCU, e guardarlo in una luce diversa ora che hanno queste informazioni conclusive."