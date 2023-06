Secret Invasion: fa discutere l'avviso per 'contenuti per adulti' su Disney+, perché era assente da She-Hulk?

Non solo Secret Invasion è la prima serie Disney+ della Fase 5 dell'MCU, ma è anche la prima a contenere un avviso di "contenuti per adulti", assente da altre serie come She-Hulk, il che ha suscitato qualche polemica tra gli spettatori.

In vista della premiere, non solo Secret Invasion è stata definita dai suoi interpreti "una serie stratificata per un pubblico adulto", ma ha anche ottenuto una valutazione TV di 16+ su Disney+ UK.

Come anticipa la recensione dei primi episodi di Secret Invasion, la promozione dello show sugli account social di Marvel UK includeva avvisi sui contenuti per adulti della serie, il che lascia pensare che lo studio abbia puntato su un upgrade nel target del suo pubblico.

Naturalmente non è la prima volta che Disney+ usa avvisi di questo tipo. Show come The Kardashians e The Full Monty contengono riferimenti al contenuto per adulti, ma con Secret Invasion questa è la prima volta che un avviso di questo tipo viene usatto nella promozione di un progetto Marvel.

Sorprendentemente, il marketing per She-Hulk: Attorney at Law del 2022 non ha previsto un avviso di "Parental Control Advised", nonostante l'abbondante presenza nello show di contenuti per adulti, il che ha suscitato le proteste di qualche spettatore sui social media. Ma questa scelta potrebbe preludere a una vera e propria svolta nelle strategie di marketing di Marvel.

Secret Invasion: l'uso dell'Intelligenza Artificiale per creare i titoli di testa suscita polemiche

Contenuti per adulti nelle serie Marvel: una scelta di marketing?

Il primo episodio di Secret Invasion ha rispettato la promessa di essere più orientato verso un pubblico maturo con i suoi toni cupi e l'uso della violenza. Ma in termini di MCU, è solo l'inizio.

Secret Invasion: Samuel L. Jackcon con Ben Mendelsohn in una scena della serie Marvel

Vari indizi indicano che Daredevil: Born Again conterrà contenuti per adulti, così come Marvel Zombies. Di fatto, però, questo trend era già stato anticipato da The Falcon and the Winter Soldier, di cui hanno fatto discutere i contenuti violenti, e per la presenza di scene di sesso in She-Hulk, sicuramente non adatte ai bambini.

Vale anche la pena notare che gli avvisi e le classificazioni dei contenuti nel mondo dello streaming sono nuovi quanto lo streaming stesso e sono diventati più comuni solo negli ultimi anni nel Regno Unito. Vedremo come si evolverà la scelta di Marvel di rivolgersi a un pubblico più maturo con l'arrivo dei prossimi episodi di Secret Invasion su Disney+.