Secret Invasion: l'uso dell'Intelligenza Artificiale per creare i titoli di testa suscita polemiche

I titoli di testa della serie Secret Invasion stanno creando qualche polemica online a causa della scelta di usare l'Intelligenza Artificiale per creare la sequenza.

Ali Selim, regista dello show Marvel prodotto per Disney+, ha però difeso la decisione sostenendo che fosse in linea con il team alla base della storia.

La spiegazione del regista

Nella serie Secret Invasion Nick Fury (Samuel L. Jackson) è alle prese con degli Skrull che assumono l'aspetto di varie persone in posizioni di potere all'interno della società sulla Terra.

I titoli di testa sono stati creati da Method Studios e mostrano dei dipinti in movimento che ritraggono l'invasione degli Skrull sulla Terra.

Ali Selim, intervistato da Polygon, ha spiegato che l'uso dell'intelligenza artificiale sembrava "adatto al cambiamento di aspetto e all'identità del mondo degli Skrull. Chi lo ha fatto? Chi è questo?". Il regista ha ammesso che non ha capito bene come funziona la tecnologia, ma ha sottolineato: "Parlavamo con loro di idee, tematiche e parole, e poi il computer faceva qualcosa. E noi potevamo modificarlo un po' usando le parole, e la sequenza cambiava".

Molti spettatori hanno però criticato la scelta sostenendo che in questo modo si toglie lavoro agli animatori e ai grafici che lavorano nel settore e per i Marvel Studios.

La nuova serie Marvel

Nella serie Secret Invasion si vedrà Nick Fury intento a contrastare un'invasione di Skrull mutaforma insediatisi sulla Terra da parecchio tempo. Il cast di Secret Invasion include anche Cobie Smulders, Martin Freeman, Don Cheadle, Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman, Emilia Clarke, Killian Scott, Christopher McDonald e Carmen Ejogo. Lo show è sviluppato da Kyle Bradstreet.