Secret Invasion: Nick Fury e Maria Hill di nuovo insieme nella prima clip della serie Marvel

Marvel ha diffuso in streaming la prima clip ufficiale di Secret Invasion, che vede al centro i personaggi di Nick Fury e Maria Hill, di nuovo riuniti dopo diverso tempo e rispettivamente interpretati da Samuel L. Jackson e Cobie Smulders.

Nella clip, Hill parla di quanto Fury sia cambiato in questi ultimi anni e si chiede se sia pronto o meno per il compito da svolgere, ovvero cercare di fermare l'invasione degli Skrull.

Secret Invasion è basato sull'omonimo albo a fumetti Marvel, che vede un gruppo di Skrull mutaforma infiltrati sulla Terra, che si nascondono in bella vista travestendosi da esseri umani. Nella clip, Hill dice di aver lavorato con Talos, indicando che il principale Skrull con cui abbiamo interagito nel Marvel Cinematic Universe non ha lavorato a stretto contatto con Fury come durante gli eventi di Spider-Man: Far From Home.

Nel frattempo, Marvel ha anche reso disponibili i primi cinque minuti di Secret Invasion gratuitamente su un sito dedicato.

Per il debutto della serie su Disney+, che lo ricordiamo includerà anche Emilia Clarke, Ben Mendelsohn e Olivia Colman, bisognerà attendere il prossimo 21 giugno.