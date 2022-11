Secret Invasion: Martin Freeman svela qualche dettaglio del nuovo progetto del MCU

Parlando di Secret Invasion in un recente intervista, Martin Freeman ha condiviso qualche nuovo dettaglio con i fan Marvel, alimentando l'attesa per questo nuovo progetto.

In una recente intervista Martin Freeman ha alimentato la curiosità e l'attesa dei fan Marvel parlando di Secret Invasion, una delle nuove serie in fase di produzione per Disney+. Con la Fase 5 dell'MCU ufficialmente alle porte gli occhi di tutti sono puntati verso questo nuovo progetto di cui, per ora, non sappiamo ancora moltodi più, anche se le prime immagini del trailer al D23 Expo sembrano parlare chiaro.

Parlando con DigitalSpy l'attore di Secret Invasion ha parlato dei lavori in corso, incuriosendo ancora di più su quello che dovremo aspettarci: "Sembra piuttosto diverso dalle cose che ho visto fino ad ora. Sembra quasi una piccola deviazione dal normale modus operandi a cui abbiamo assistito negli anni. E lo è in effetti, è diversa da tutto il resto ma in modi che non sarei in grado di descrivere".

Secret Invasion, Samuel L. Jackson conferma: "Le riprese sono in corso"

Secret Invasion: una foto di Samuel L. Jackson

Al centro di Secret Invasion abbiamo la storia di Nick Fury (Samuel L. Jackson) e Talos (Mendelsohn) intenti ad affrontare un'invasione di Skrull mutaforma sulla Terra. Ritroveremo anche altri veterani dell'MCU tra cui Martin Freeman nei panni di Everett K. Ross. Cobie Smulders e Don Cheadle.

Nel cast di Secret Invasion figureranno anche volti nuovi tra cui: Emilia Clarke, Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman, Carmen Ejogo, Christopher McDonald, Dermot Mulroney e Killian Scott. La serie sarà diretta da Thomas Bezucha e Ali Selim e scritta e prodotta da Kyle Bradstreet. L'uscita ufficiale di Secret Invasion è attesa per l'inizio del 2023.