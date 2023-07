Secret Invasion: un easter egg dell'episodio 4 conferma l'esistenza degli X-Men nel MCU?

Un dettaglio o easter egg contenuto nell'episodio 4 di Secret Invasion potrebbe aver confermato l'esistenza degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe?

L'episodio "Beloved", uscito il 12 luglio su Disney+, e che ha rivelato di più sull'enigmatica moglie di Nick Fury, Priscilla, interpretata da Charlayne Woodard, oltre alla scioccante rivelazione che Priscilla lavorava per Gravik e gli Skrull ribelli, che avevano pianificato l'uccisione di Nick Fury, ha anche esplorato la vita umana di Priscilla mentre il marito era impegnato a reclutare gli Avengers, a combattere i soldati dell'HYDRA o a lavorare nello spazio.

Nell'episodio, Priscilla ha svelato qualcosa di più sull'umana di cui ha assunto le sembianze: una giovane donna di nome Dr. Priscilla Davis che stava morendo a causa di un difetto cardiaco congenito e che aveva accettato che lo Skrull Varra rivendicasse la sua identità dopo la sua morte.

Varra non solo ha promesso di essere una buona figlia per i genitori della Davis, ma ha anche apparentemente assunto la vecchia professione della Davis, dato che l'episodio 4 ha rivelato che Priscilla è un'autrice pubblicata nel mondo accademico. Una copertina di un libro in particolare può essere vista incorniciata sulla parete della casa dei Fury, il che potrebbe segnare un passo importante verso l'introduzione dei mutanti e degli X-Men nel MCU.

Gli spettatori più attenti avranno intravisto la copertina del libro appeso al muro nei momenti di silenzio dopo che Fury e Priscilla si sparano a vicenda. La copertina rivela che Priscilla ha scritto un libro intitolato "Decodificare il gene del 'superuomo'", un titolo interessante per un libro scritto nel mondo del MCU.

Secret Invasion: confermata una connessione chiave con The Marvels

La maggior parte degli eroi di spicco dei Marvel Studios non ha geni specifici che conferiscono loro abilità; Iron Man di Tony Stark, Capitan America di Steve Rogers e Thor sono tra i pochi le cui abilità non derivano da un particolare codice genetico. Tuttavia, c'è un gruppo di eroi che esprime questa caratteristica: gli X-Men.

Il prossimo passo potrebbe essere quello di vedere finalmente introdotti i mutanti di Xavier, magari subito dopo l'uscita di Deadpool 3.