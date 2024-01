Sebastian Stan sul trucco prostetico di A Different Man: 'Spaventoso scoprire come limita l'interazione umana'

Sebastian Stan è ospite del Sundance Film Festival dove ha presentato la sua ultima fatica, il drammatico A Different Man, che vede l'attore chiamato a indossare il trucco prostetico nel ruolo di un uomo che si sottopone alla chirurgia plastica per modificare il suo aspetto e somigliare a un'altra persona.

Parlando con Entertainment Weekly, l'interprete di Bucky Barnes nel Marvel Universe ha riflettuto sulla sua esperienza di indossare protesi per le strade di New York durante le riprese.

"È stato davvero interessante e in qualche modo spaventoso vedere quanto sia limitata l'interazione", ha detto Sebastian Stan. "Si creano due estremi, o le persone ti evitano oppure si verifica la sovracompensazione. Le uniche persone davvero oneste erano i bambini".

L'onestà dei bambini

L'attore ha poi descritto un incontro avuto con una ragazzina spiegando: "Sua madre era solo un genitore che cercava di fare la cosa giusta, ma facendo la cosa giusta, in realtà stava impedendo alla bambina di avere un'esperienza. Era solo curiosa e coraggiosa, questi sono i bambini, giusto? È come se volessero solo sapere. Non giudicano. È stata una grande lezione per me, davvero".

A Different Man, diretto da Aaron Schimberg, vede nel cast anche Adam Pearson e Renate Reinsve. Dopo il debutto al Sundance, il film sarà presentato in concorso al Festival di Berlino, che si svolgerà dal 15 al 24 febbraio.