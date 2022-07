Sebastian Stan deforme e irriconoscibile nella prima foto del film A Different Man

Sebastian Stan ha svelato su Instagram una foto del trucco prostetico che lo rende irriconoscibile nel suo nuovo film A Different Man, attualmente in lavorazione.

Sebastian Stan ha lasciato i fan di stucco condividendo su Instagram la prima foto del dramma indie A Different Man, in cui interpreta un uomo affetto da una grave malattia che si sottopone a un processo di ricostruzione facciale.

A Different Man, prodotto da A24, è scritto e diretto da Aaron Schimberg ed è attualmente in produzione a New York City. Dopo le prime immagini rubate dal set circolate per via dei paparazzi, lo stesso Sebastian Stan ha diffuso su su Instagram il primo sguardo ufficiale sulla trasformazione fisica subita grazie al trucco prostetico.

Stan è anche produttore esecutivo del progetto incentrato su un uomo affetto da neurofibromatosi che si sottopone a un processo di ricostruzione chirurgica del volto, ma poi finisce per essere ossessionato da un attore che lo interpretain un'opera teatrale basata sulla sua vita. Fanno parte del cast anche Renate Reinsvee e Adam Pearson.

Sebastian Stan ha confermato su Instagram che Mike Marino è responsabile del trucco prostetico nel film. Marino è recentemente salito alla ribalta per aver trasformato Colin Farrell nel Pinguino in The Batman di Matt Reeves. L'esperto ha lavorato anche sui set di The Irishman e Joker.